Il Napoli si riprende la vetta della classifica e parte la festa del Maradona

Una notte magica quella del Napoli che, in una delle settimane più difficili degli ultimi anni con il ko per 6-2 inflitto da Psv Eindhoven, riesce a ritrovarsi conquistando una vittoria di spessore contro l'Inter, facendo partire la festa al...

E fu così che al 90' le luci del Maradona si accesero per il Napoli. Non quelle dei riflettori che già puntavano sulle prodezze in campo di Anguissa e compagni bensì quelle dei migliaia telefonini dei tifosi sugli spalti che hanno iniziato ad ondeggiare per accompagnare gli ultimi momenti del match contro l'Inter. Al triplice fischio finale lo stadio è esploso di gioia, cantando insieme "O' surdato 'nnammurato" in un suggestivo abbraccio collettivo tra squadra, supporter e città. Video credits Serie A, Instagram.