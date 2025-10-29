Nainggolan prima del Ninja: “Per pagare i debiti ho anche lavorato in nero”

Radja Nainggolan ripercorre la sua vita: l’infanzia povera in Belgio, l’arrivo in Italia a 16 anni per aiutare la madre, e poi il successo tra Roma e Inter. “Ho speso tanto, ma rifarei tutto. Ho pagato i debiti di mia madre fino all’ultimo"

Silvia Cannas Simontacchi 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 19:52)

Quella di Radja Nainggolan è sempre stata una vita agli estremi. Da un lato, una carriera luminosissima tra Nazionale belga e Serie A, che gli ha aperto sin da giovanissimo le porte di un mondo dorato, fatto di contratti a numerosi zeri, orologi costosi e macchine sportive; dall'altro le notti brave alimentate dalle bevute, da troppe sigarette e da un carattere impulsivo e spigoloso. Impossibile dimenticare la sua famigerata notte di Capodanno 2018, finito addirittura nel testo di una hit del gruppo Il Pagante. Ma, prima di diventare il Ninja, il centrocampista dal devastante tiro dalla distanza e dal temperamento fumantino, anche Nainggolan è stato solo un ragazzo.

Ospite di "Take A Seat", il podcast curato dal content creator e youtuber Junior Vertongen, il 37enne belga ha raccontato gli anni difficili della sua infanzia e adolescenza, prima di volare in Italia a soli 16 anni, per guadagnare grazie al suo talento qualche soldo in più per aiutare la madre, a cui era molto legato: "La mia missione era proprio quella", ha rivelato l'ex centrocampista. "Alla fine, sono riuscito davvero a pagare tutti i suoi conti fino all'ultimo, l'anno prima che morisse".

Nainggolan: "Quando ero bambino non c'erano soldi, solo debiti" — Figlio di madre fiamminga e padre indonesiano, che abbandonò pochi anni dopo la famiglia per tornare a Sumatra, l'ex calciatore di lui non parla volentieri: "Nei miei primi anni le difficoltà economiche per me erano la normalità. Mio padre scappò dai debiti, lasciando mamma da sola a crescere cinque figli. Per lei fu molto difficile", ha rivelato infatti, "Quando ero ragazzo, mia madre doveva consultarsi con l'avvocato prima di affrontare qualsiasi spesa imprevista. Mi vergognavo molto, a volte dovevo indossare gli stessi vestiti per quattro giorni di fila, perché non avevo nient'altro. Qualche volta, ho anche lavorato illegalmente in un bar per guadagnare qualcosa con cui aiutare la famiglia. So che non si dovrebbe fare, ma non c'erano alternative".

Una nuova vita in Italia — Per il Ninja, almeno all'inizio, trasferirsi in Italia per giocare a calcio non fu un sogno, ma una necessità: "Ho lasciato casa a 16 anni, solo per dare una mano a mamma, Vivevo in un appartamento con altri giovani giocatori, e con un allenatore che mi faceva da tutore perché ero ancora minorenne", ha spiegato. La prima destinazione fu Piacenza: "Lì avevo uno stipendio di 1.400 euro al mese, di cui ne inviavo 500 o 600 a casa, in Belgio. Con il resto dovevo arrangiarmi". Poi, il trasferimento a Cagliari, l'inizio dell'ascesa economica e l'esplosione di Radja in Serie A: "Con i rossoblù prendevo 3000 euro al mese, ma le cose non sono state semplici", ha ricordato. "Avevo 17 anni, tutti i miei compagni di spogliatoio erano già conosciuti e affermati, avevano abiti e accessori firmati. Ma quando si è cominciato a parlare di me, ho capito che dovevo impegnarmi ancora di più, così sarei riuscito a fare un sacco di soldi".

Da lì in avanti, le cose sarebbero andate proprio come voleva: prima la Roma, poi l'Inter, poi ancora il Cagliari e la Spal. Il denaro, ora non era più un problema: "Quando ho iniziato a guadagnare tanto, ho iniziato anche a spendere troppo. Ho buttato via un sacco di soldi, specialmente per gli amici. Che però oggi sono ancora tali". Non sembra avere troppi rimpianti, quindi, l'ex ragazzo terribile della Serie A: "Sono stato un Bad Boy? Non è mai facile gestire certe cifre. Quando guadagni 1000 euro, vivi spendendo quelli che hai. Se ne guadagni 50.000, non è così difficile spenderseli tutti".