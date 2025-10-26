Salernitana-Casertana, derby ai granata: all’Arechi finisce 2-1

Lo 0-0 all'intervallo era un risultato più che giusto, poi, due errori nella ripresa, sono costati caro alla squadra di Coppitelli che perde il derby contro la Salernitana. Merito quindi alla squadra granata, che si porta nuovamente al primo posto

Il Benevento perde col Catania e di conseguenza gli etnei salgono in vetta. La Salernitana non può toppare il derby casalingo: una vittoria potrebbe riportarli nuovamente in testa alla classifica. Però, la Casertana, vuole vestire i panni della guastafeste: questo derby è il più sentito nella città della Reggia, e manca nei calendari da undici anni . Inoltre, l'eventuale blitz all'Arechi consentirebbe ai rossoblù di salire al quarto posto, proprio alle spalle di questo gruppo di testa. Concorrenti della Casertana sono Crotone e Casarano che, insieme, hanno perso la seconda partita consecutiva.

Un derby non bello, bensì molto tattico. La Salernitana è tornata in vetta sfruttando anche la battuta d’arresto del Benevento a Catania, una circostanza che ha agevolato i granata guidati da Raffaele . Di fronte c’era una Casertana carica, emersa con entusiasmo dalla rifinitura al Pinto ; anche i falchetti potevano trarre vantaggio dalla classifica favorevole — dopo le sconfitte di Crotone e Casarano — e un successo all’Arechi li avrebbe proiettati al quarto posto.

Due ingenuità hanno condizionato la prova della squadra di Coppitelli : una perdita di possesso di Bentivegna e una disattenzione su una palla inattiva hanno permesso alla Salernitana di trovare il doppio vantaggio. La Casertana ha riaperto la gara con un gol di Bacchetti , su corner teso. Il match non ha brillato dal punto di vista spettacolare, risultando piuttosto una sfida tattica: il piano di Coppitelli ha funzionato fino alla prima rete, ma non ha spezzato del tutto la partita. Alla fine, la freddezza di Raffaele e dei suoi ha regalato una vittoria importante per il primo posto dei granata.

Derby di serie C

Salernitana-Casertana, il primo tempo — I primi quindici minuti sono trascorsi senza grandi sussulti. La Casertana si è resa pericolosa all’11’ con un tentativo di Bentivegna, poi al 16’ su un doppio calcio d’angolo: di testa Heinz ha indirizzato alto. Poco dopo un contrasto tra Anastasio e Pezzella — nel quale il secondo ha colpito involontariamente l’avversario nel tentativo di giocare il pallone — ha generato un parapiglia vicino alla panchina della Salernitana. Nel corso dell’episodio è stato valutato anche un contatto tra Toscano e Liguori; la panchina casertana ha chiesto l’intervento del VAR, ma dopo la revisione l’arbitro non ha ravvisato irregolarità, scatenando le rimostranze degli ospiti.

La frazione è scivolata via priva di vere emozioni, con la squadra di casa a detenere una lieve supremazia territoriale prontamente contenuta dagli ospiti. Al 41’ la migliore chance per i padroni di casa: punizione dalla bandierina battuta da Villa, Matino di testa ha costretto De Lucia al corner. Dalla successiva azione la Salernitana non ha concretizzato. Nel primo minuto di recupero un corner di Anastasio ha trovato Golemic, la cui conclusione è terminata fuori.

Salernitana-Casertana, il secondo tempo — La ripresa è partita con un predominio iniziale della Casertana: dal 50’ si sono susseguiti tre corner consecutivi per gli ospiti, ma senza conclusioni pulite verso la porta. Un’occasione è nata su un’uscita a vuoto di Donnarumma, con Proia pronto alla conclusione neutralizzata dalla difesa.

Al 60’ la Salernitana è passata in vantaggio: cross dalla sinistra di Capomaggio, palla spiovente e Liguori, lasciato libero, ha calciato col sinistro da fuori area trovando l’angolo basso, imprendibile per De Lucia. Salernitana 1–Casertana 0.

La Casertana ha risposto con mosse offensive inserendo Vano e Kallon, ma l’avanzamento del baricentro ha generato spazi sfruttati dai padroni di casa. Al 75’ è arrivato il raddoppio: sul terzo corner consecutivo Golemic è svettato di testa battendo De Lucia. Salernitana 2–Casertana 0.

I falchetti, sotto di due gol, si sono riversati in avanti: al 78’ un colpo di testa di Rocchi è terminato alto, mentre dall’angolo seguente, all’81’, Bacchetti ha accorciato le distanze portando il punteggio sul 2–1. Al 87’ Proia ha cercato il pareggio ma Donnarumma ha controllato la conclusione.

Nei minuti finali e nei cinque minuti di recupero la Casertana ha insistito, ma la maggiore imprecisione in fase di rifinitura — più che la compattezza difensiva della Salernitana — ha impedito di creare pericoli reali. La partita si è conclusa dunque con la vittoria della Salernitana, mentre la Casertana lascia l’Arechi con l’onore delle armi.