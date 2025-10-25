Salernitana-Casertana: ottantaquattro anni di rivalità

Domenica all'Arechi ritorna il derby fra Salernitana e Casertana: entrambe le squadre non si sfidano dalla stagione 2014/2015, che aveva segnato la promozione in cadetteria dei granata. Oggi, le squadre sono ad alta quota in classifica

Il girone C della serie C è ricco di campanilismo, di rivalità fra tifoserie che, magari, distano lo spazio di un pianerottolo. Il posticipo serale sarà Salernitana-Casertana, che tornano a sfidarsi dopo undici anni dall'ultima volta. All'Arechi ci sarà il pienone, per supportare la squadra di casa verso una vittoria che potrebbe sganciare il Benevento, qualora la Strega non faccia risultato a Catania. Non ci saranno, com'è triste tradizione, i tifosi ospiti, che hanno applaudito i propri beniamini durante la rifinitura di oggi pomeriggio al Pinto. La Casertana, grazie ad un buon inizio campionato, si trova al quinto posto.