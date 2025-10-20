Il Girone C della Serie C è arrivato al decimo atto. Fra sabato 18 e domenica 19, si sono svolte le gare della decima giornata di campionato, con il risultato più importante che è arrivato sicuramente dal Massimino di Catania, dove la compagine di mister Toscano ha vinto 2-0 contro la capolista Salernitana. I granata restano in vetta, insieme al Benevento che straccia il Potenza: entrambe, sono a 22 punti, segue il Catania ad un punto di distanza. In coda, ottima vittoria del Foggia di Delio Rossi nel derby pugliese contro il Casarano. E, sempre in zona playout, eccellente la prova d'orgoglio della Cavese di Prosperi che vince e convince al Monterisi di Cerignola contro i gialloblù di mister Maiuri.