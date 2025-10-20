Il Girone C della Serie C è arrivato al decimo atto. Fra sabato 18 e domenica 19, si sono svolte le gare della decima giornata di campionato, con il risultato più importante che è arrivato sicuramente dal Massimino di Catania, dove la compagine di mister Toscano ha vinto 2-0 contro la capolista Salernitana. I granata restano in vetta, insieme al Benevento che straccia il Potenza: entrambe, sono a 22 punti, segue il Catania ad un punto di distanza. In coda, ottima vittoria del Foggia di Delio Rossi nel derby pugliese contro il Casarano. E, sempre in zona playout, eccellente la prova d'orgoglio della Cavese di Prosperi che vince e convince al Monterisi di Cerignola contro i gialloblù di mister Maiuri.
Il resoconto
Serie C girone C, decimo atto: duo campano in testa, balzo Casertana, Foggia corsaro
Quella dei blufoncé di Cava è stata la partita del pomeriggio di domenica. Serviva una prova di carattere della squadra campana, ed è quello che è successo: in trasferta, vincono contro l'Audace Cerignola per 3-1. Di contro, la squadra pugliese, vive un momento di difficoltà, e sono ben lontane le prove dell'anno scorso di mister Raffaele. Quest'ultimo, oggi, guida la Salernitana, che resta capolista nonostante l'amara sconfitta al Massimino per 2-0: gli etnei hanno proposto una gara maiuscola (in foto in alto un frammento del match), approfittando delle troppe incertezze difensive dei granata campani. Adesso, la vetta è condivisa col Benevento, che, in contemporanea alla sfida di Catania, ha vinto 2-0 contro il Potenza.
Sempre domenica alle 14.30, in zona playout, l'Atalanta vince la seconda partita consecutiva: lo fa in casa contro il Trapani di Aronica, per 2-0. Nel posticipo serale di domenica, ritorna alla vittoria il Team Altamura: la squadra di Devis Mangia vince per 3-1 contro l'AZ Picerno: esordio amaro per mister Bertotto.
Derby campano in vetta: Catania terzo incomodo—
Chi si inserisce prepotentemente nelle alte sfere della zona playoff, è la Casertana: non con poche difficoltà, i falchetti vincono per 1-0 contro il Siracusa, fanalino di coda del girone C. I rossoblù di mister Coppitelli, profittando dei risultati a loro favore, balzano al quinto posto in classifica, ad un solo punto dal Casarano che, a proposito, perde malamente in casa contro il Foggia per 2-0.
Tra i risultati favorevoli alla Casertana, c'è anche la sconfitta del Crotone: allo Scida, il Monopoli di Colombo vince 1-0. Un punto sopra c'è il Cosenza, che impatta 2-2 in Basilicata contro il Sorrento: la squadra di Mirko Conte è vera sorpresa di questa prima fetta di stagione.
Chiudeva l'ultima giornata disputata, il ritorno alla vittoria del Giugliano: in attesa di mister Eziolino Capuano, le tigri gialloblù sbancano il Francioni di Latina vincendo contro i nerazzurri per 1-0 grazie al gol di Baldè.
Serie C girone C, i risultati della quarta giornata—
Sorrento-Cosenza, 2-2; Crotone-Monopoli, 0-1; Casarano-Foggia, 0-2; Latina-Giugliano, 0-1; Casertana-Siracusa, 1-0; Catania-Salernitana, 2-0; Benevento-Potenza, 2-0; Atalanta u23-Trapani, 2-0; Audace Cerignola-Cavese, 1-3; Team Altamura-AZ Picerno, 3-1.
La classifica—
Benevento, Salernitana 22; Catania 21; Casarano 18; Casertana, Crotone 17; Cosenza 16; Monopoli 15; Potenza 13; Latina 12; Atalanta u23, Team Altamura, Sorrento 12; Audace Cerignola, Foggia 10; Giugliano, AZ Picerno 9; Trapani, Cavese 8; Siracusa 3.
Il calendario della prossima giornata—
Venerdì 24/10, ore 20.30: Foggia-Team Altamura. Sabato 25/10, ore 14.30: Atalanta u23-AZ Picerno, Cavese-Crotone; ore 17.30: Siracusa-Casarano. Domenica 26/10, ore 12.30: Trapani-Audace Cerignola; ore 14.30: Catania-Benevento, Cosenza-Potenza; ore 17.30: Monopoli-Giugliano, Sorrento-Latina; posticipo domenica ore 20.30: Salernitana-Casertana.
