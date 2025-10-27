Inter-Fiorentina: streaming, dove vedere la partita e probabili formazioni

Inter-Fiorentina: la diretta streaming, dove vedere la partita in tv e le probabili formazioni del turno infrasettimanale.

Enrico Pecci Redattore 27 ottobre - 18:09

Prosegue senza sosta la Serie A 2025-2026. A partire da martedì 28 ottobre, infatti, scatterà il primo turno infrasettimanale della stagione. Uno dei match più attesi insieme all'anticipo Atalanta-Milan è quello di San Siro tra Inter e Fiorentina: i nerazzurri sono chiamati a ripartire dopo il ko di Napoli, mentre la squadra viola è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Qui Inter — A Napoli si è interrotta a sette la striscia di vittorie consecutive della squadra di Cristian Chivu tra Serie A e Champions League. I nerazzurri, dopo il ko del Maradona, sono scivolati a -3 dai campioni d'Italia in carica e dalla Roma ed a 2 punti di distanza dal Milan di Allegri. L'Inter è momentaneamente quarta in campionato, competizione nella quale sono arrivate le tre sconfitte stagionali di Chivu (Napoli, Juventus e Udinese).

Qui Fiorentina — La Fiorentina di Stefano Pioli, invece, è reduce dal pareggio in extremis ottenuto al Franchi contro il Bologna. I viola, a punteggio pieno in Conference League, sono ancora a caccia del primo successo in campionato ed al momento sono in zona retrocessione. Kean e compagni hanno raccolto solo 4 punti nei primi 8 turni, con 4 pareggi ed altrettante sconfitte.

Inter-Fiorentina, dove vedere la Serie A in Diretta Tv e in Streaming — INTER FIORENTINA SERIE A DIRETTA LIVE STREAMING - Inter-Fiorentina, big match del turno infrasettimanale di Serie A (calcio d'inizio mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45) sarà visibile in diretta TV sia su DAZN che su Sky (Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e canale 251). Inoltre, la partita di San Siro sarà trasmessa anche in streaming su Sky Go e su Now TV.

Inter-Fiorentina, le probabili formazioni — Inter (3-5-2): J. Martinez; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Bonny, Lautaro. Allenatore: Cristian Chivu

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Kean. Allenatore: Stefano Pioli