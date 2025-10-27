La decisione era nell'aria già da qualche settimana, con il percorso della squadra che non stava assolutamente convincendo la dirigenza.

Alessia Bartiromo 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 13:42)

La sconfitta contro la Lazio è stata fatale per la Juventuse per il futuro bianconero di Igor Tudor, con la decisione in mattinata di comunicare al tecnico il suo esonero. Questo è ciò che riporta il noto esperto di mercato Fabrizio Romano sui suoi profili social, in attesa dell'ufficialità della notizia. La decisione era nell'aria già da qualche settimana, con il percorso della squadra che non stava assolutamente convincendo la dirigenza.

La comunicazione della Juventus dell'esonero di Tudor — Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano sui suoi canali social, questa mattina il club bianconero avrebbe consegnato a Igor Tudor la propria decisione di cambiare guida tecnica. Fatale il ko di misura ieri sera contro la Lazio, con le scelte del tecnico sulla graticola ma in particolar modo dei risultati consecutivi tra campionato e Champions considerati troppo al di sotto delle aspettative.

Questo il post di Romano: "ULTIM'ORA: la Juventus esonera l'allenatore Igor Tudor dopo gli scarsi risultati. Decisione comunicata al dirigente questa mattina, la Juventus volta pagina dopo 3 sconfitte di fila. Massimo Brambilla sarà il direttore temporaneo mercoledì mentre i dirigenti troveranno il nuovo allenatore. Chi è il miglior candidato per il lavoro della Juventus?"

Le possibili soluzioni per il futuro — Come riportato da Fabrizio Romano, al momento sarà Massimo Brambilla a fare da traghettatore fino a mercoledì, con il turno infrasettimanale della serie A. Intanto sono già al vaglio diverse soluzioni, con i colloqui con i vari allenatori che procedono spediti. Tra i profili preferiti dalla dirigenza figurano quelli di Palladino, Spalletti e Mancini, con la volontà del club di aprire un nuovo ciclo in bianconero tra successi e stabilità.

L'aggiornamento delle ore 12:45 — Arriva il comunicato ufficiale del club: Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus. "La Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese".

"Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale", termina la nota bianconera.