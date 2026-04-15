Genoa con ben tre squalificati, Berardi rimedia due turni per la rissa contro il Grifone, Bremer deve stare attento. Milan con ben 5 diffidati

Mattia Celio Redattore 15 aprile - 16:12

Con Fiorentina-Lazio si è chiuso il 32°turno di Serie A. L'Inter batte il Como con uno spettacolare 4-3 e allunga su Napoli e Milan, fermati rispettivamente da Parma (1-1) e Udinese (0-3). La squadra di Chivu mette così un'ipoteca sul 21°scudetto. Si accende sempre di più inoltre la lotta per un posto in Champions League con la Juventus che balza al quarto posto (60 punti), con dietro i Lariani (58) e Roma (57). La Fiorentina compie un passo importante verso la salvezza, mentre Lecce e Cremonese si contendono l'ultimo posto per la permanenza nella massima serie. Ma vediamo ora la situazione infortunati, squalificati e diffidati.

Serie A, 3 squalificati per il Genoa, Bremer entra in diffida. Berardi squalificato 2 turni: la situazione — Il KO contro l'Udinese non solo mette il Milan praticamente fuori dalla lotta per lo scudetto. Al termine della sfida contro i friulani, i rossoneri si trovano con ben 5 giocatori in diffida (Athekame, Fofana, Leao, Modric e Saelemaekers). Allegri dovrà stare attento nel fare le sue scelte per la sfida contro il Verona. La Roma batte il Pisa nonostante la rosa corta per i tanti infortunati (ben 8), l'ultimo dei quali è Lorenzo Pellegrini per una lesione al flessore.

L'Inter batte il Como ma perde Sucic. Il croato è stato ammonito ed essendo diffidato salterà la sfida contro il Cagliari. Ammonizione che costa caro, invece, a ben tre giocatori del Genoa (Ellertsson, Frendrup e Malinovskyi) che dunque non ci saranno contro il Pisa. A proposito di Genoa, Domenico Berardi è stato squalificato due giornate a seguito della rissa che lo ha visto coinvolto con Vitinha negli spogliatoi del Marassi.

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La Juventus dovrà stare attenta a gestire Bremer. Il brasiliano non ha ricevuto l'ammonizione contro l'Atalanta ma è sempre in diffida. Domenica i bianconeri saranno impegnati contro il Bologna e in caso di nuova ammonizione sarà costretto a saltare il big match del 26 aprile contro il Milan. Di seguito la lista completa dei giocatori squalificati e diffidati del 32° turno.

Squalificati: 2 giornate - Berardi (Sassuolo); 1 giornata: Ellerson, Malinovski, Frendrup (Genoa); Ismajli (Torino); Sucic (Inter); Maleh (Cremonese)*

*deve scontare la seconda delle due giornate di squalifica

Diffidati: De Ketelaere, Hien (Atalanta); Cambiaghi, Lucumì, Ravaglia (Bologna); Gaetano, Ze Pedro (Cagliari); Da Cunha, Addai (Como); Vardy, Luperto, Maleh (Cremonese); Kean, Pongracic (Fiorentina); Marcandalli, Vitinha (Genoa); Akanji (Inter); Bremer, Kelly (Juventus); Cancellieri, Pedro (Lazio); Tiago Gabriel (Lecce); Fofana, Athekame, Saelemaekers, Modric, Leao (Milan); Britschgi, NicolussiCaviglia (Parma); Touré (Pisa); Mancini, ElAynaoui (Roma); Muric, Fadera (Sassuolo); Aboukhlal, Gineitis, Lazaro, Maripan (Torino); Ehizibue, Karlstrom, Kabasele, Kamara, Kristensen (Udinese); Nelsson, Valentini (Verona).