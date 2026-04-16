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Real Madrid, Arbeloa in bilico dopo il flop in Champions: i nomi per sostituirlo

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Dopo l'eliminazione ai quarti di finale della Champions League, il ruolo di Arbeloa è in bilico, Florentino Perez ha iniziato la ricerca del nuovo allenatore dei Blancos per la prossima stagione.
Luigi Mereu

Al Real Madrid, dove è obbligatorio vincere tutto è subito, è vietato sbagliare. Dopo l'eliminazione in Champions League rimediata ieri nei quarti di finale contro il Bayern Monaco, la panchina del Real Madrid potrebbe cambiare per la terza volta dall'addio di Carlo Ancelotti. Infatti, dopo Xabi Alonso, potrebbe saltare anche la panchina di Alvaro Arbeloa per lasciare spazio ad un allenatore più esperto e adatto all'esigenza di vincere tutto e subito richiesta dalla dirigenza madrilena.

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MADRID, SPAGNA - 1 FEBBRAIO: Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, reagisce durante la partita LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Rayo Vallecano de Madrid all'Estadio Santiago Bernabeu il 1 febbraio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Arbeloa in bilico, i nomi dei possibili sostituti al Real Madrid

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Come riporta Mundo Deportivo, diversi nomi sono già stati presi in considerazione. Zinedine Zidane è sempre presente nella lista, dato che Florentino Pérez vorrebbe riaverlo sulla panchina del club, ma si tratta di un'impresa impossibile perché Zizou è destinato a sostituire il commissario tecnico della Nazionale Francese Didier Deschamps dopo la fine del Mondiale di quest'estate. Anche lo stesso Deschamps è nella lista dei candidati per la panchina dei Blancos. Molti la vedono quasi impossibile, ma in realtà la stella francese Kylian Mbappé lo apprezza e ha un ottimo rapporto con lui. Anche Jurgen Klopp potrebbe essere un opzione, ma ancora non ha dato aperture sul tornare ad allenare, essendo impegnato in un ruolo dirigenziale con Red Bull

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L'ultimo nome a circolare è quello di Mauricio Pochettino, attuale commissario tecnico della nazionale statunitense ed ex Tottenham con la quale raggiunse anche la finale di Champions nel 2019. L'argentino è da anni nel mirino del Real Madrid ed è molto apprezzato dal presidente Florentino Pérez. In effetti, sembrava destinato a sostituire Zidane già nel 2018, ma alla fine la panchina andò a Lopetegui. Ora, si è presentata una nuova opportunità per lui di approdare al Real Madrid. 

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