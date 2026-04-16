Inter-Nico Paz, atto due. Dopo le voci nella scorsa estate che volevano i neroazzurri interessati all'argentino, nella prossima sessione di calciomercato i neroazzurri potrebbero fare sul serio. Fondamentale sarà il ruolo di Bastoni.

Francesco Di Chio 16 aprile - 15:12

Il feeling tra l'Inter e Nico Paz è ormai noto a tutti. Le voci di un trasferimento dell'argentino a Milano, sponda neroazzurra, si rincorrono ormai già dall'estate scorsa. Ma alla fine di questa stagione, il club meneghino può fare sul serio. E i soldi per convincere il Real Madrid potrebbero arrivare da una cessione dolorosa, quella di Alessandro Bastoni.

Nico Paz torna a Madrid, momentaneamente — Il futuro di Nico Paz è un incognita. Numerose sono le voci che riguardano il talento che così tanto è cresciuto sulle rive del lago di Como grazie a mister Fabregas. L'unica certezza, ad oggi, è che il 10 dei lariani volerà in America a rappresentare l'albiceleste, poi chissà. Secondo quanto scrive Repubblica, la certezza è che il Real Madrid quasi sicuramente eserciterà la recompra, che per il 2027 è di soli 10 milioni. A questi, il club di Florentino Perez dovrebbe aggiungere anche un extra, una sorta di "premio valorizzazione" per il Como, che ha preso un diamante grezzo da Madrid e glielo restituirà cristallino.

Ma la permanenza a Madrid dell'argentino non è affatto cosa certa. In casa blancos il talento si spreca, e trovare un posto nella rosa allenata da Arbeloa non è affatto semplice. Vinicius, Rodrygo, Brahim Diaz, Guler, sono solo alcuni dei calciatori con cui Nico dovrebbe competere e che dovrebbe provare a scavalcare nelle gerarchie. Per questo motivo il Real starebbe pensando di venderlo al miglior offerente, visto che le pretendenti non mancano.

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Inter-Nico Paz, questa volta si fa? — Tra le pretendenti c'è l'Inter, e non da oggi. Il club neroazzurro ha già provato ad avvicinare l'argentino nella scorsa sessione di mercato, abbandonando però la pista e virando su altri obiettivi, complice anche l'elevato prezzo dell'argentino. Nella scorsa sessione di mercato infatti, il Como aveva di fatto "stabilito" un prezzo per il 21enne, rifiutando un offerta di circa 65 milioni più bonus da parte del Tottenham. La chiave per trovare i soldi per Nico Paz potrebbe essere uno degli addii più dolorosi in casa Inter. Sempre più insistenti infatti sono le voci di una cessione di Alessandro Bastoni nella prossima sessione di mercato, che lo vede sempre più vicino ad un trasferimento in Spagna, direzione Barcellona. E se così dovesse andare, Marotta e co. andrebbero spediti sul talento del Real Madrid, che si incastrerebbe perfettamente in un centrocampo già pieno di qualità.

L'Inter potrebbe dare a Nico Paz la centralità che al Real Madrid difficilmente avrebbe, e i neroazzurri vogliono giocare su questa motivazione. In più c'è un fattore importantissimo nella trattativa, che si chiama Javier Zanetti. La leggenda della beneamata infatti è stata più volte vista insieme al padre di Paz. L'ultima è una cena nel ristorante "El Botinero", di proprietà dello stesso Zanetti, durante la quale Zanetti, Milito e Paz senior hanno trascorso la serata assieme. L'Inter resta alla finestra, così come il Como, che se dovesse qualificarsi in Champions League proverà a convincere il Real a prolungare l'esperienza di Nico Paz con Fabregas.