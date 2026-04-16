Il massimo dirigente ha invocato una legislazione favorevole agli investimenti, confermato Chivu e sostenuto la riduzione della Serie A a 18 squadre per risolvere l'intasamento del calendario.

Luigi Mereu 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 14:50)

All'evento "Il Foglio a San Siro", Giuseppe Marotta ha toccato vari temi tra cui il futuro del calcio italiano e sul destino sulla panchina dell'Inter. Il presidente neroazzurro ha espresso sostegno per la candidatura di Giovanni Malagò alla FIGC, evidenziando la necessità di riforme strutturali e sostenibilità per il calcio italiano. Marotta ha poi invocato una legislazione favorevole agli investimenti, confermato Cristian Chivu come allenatore e sostenuto la riduzione della Serie A a 18 squadre per risolvere l'intasamento del calendario.

Giuseppe Marotta, le sue dichiarazioni all'evento "Il Foglio su San Siro" — Il presidente dell'Inter ha iniziato il suo intervento parlando della decisione dei club di puntare su Giovanni Malagò per il ruolo di presidente della FIGC: "Su Malagò c'è stata un'approvazione di 18 club su 20, ciò significa che il profilo ha trovato ampio consenso. Credo che il momento difficile che il calcio italiano sta attraversando, non solo l'eliminazione dal Mondiale, sia un malessere che c'è da tantissimi anni".

Ha proseguito parlando della fortuna di avere società straniere in Italia, utilizzando Milano come esempio più lampante: "Oggi abbiamo una Serie A che ha più della maggioranza proprietà straniere e meno male che ci sono, l'esempio maggiore è Milano. Meno male che Oaktree e RedBird sono riusciti a salvare queste attività sportive".

Ha continuato poi parlando degli investimenti possibili sugli impianti e sui settori giovanili: "La Serie A chiede che ci sia un sistema legislativo che non sia di impedimento ma che ci favorisca, ma questo è un po' utopistico. Non siamo alla ricerca di finanziamenti, magari facendo degli accorgimenti come defiscalizzazione per chi investe nelle strutture giovanili, probabilmente si riescono a recuperare investimenti".

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Poi ha proposto la Serie A a 18 squadre, tema che sta entrando sempre più nelle discussioni recenti: "Il campionato a 20 squadre non è in grado di essere vissuto. C'è il terrore da parte delle società medio-piccole della retrocessione, ma queste sono situazioni che dovremmo trovare e cercare di risolvere nel modo migliore".

Ha concluso parlando della sua Inter, confermando il ruolo di Chivu come allenatore per le prossime stagioni: "Chivu ha già il contratto, per cui è automatico che sia confermato. Ci troviamo davanti a un tecnico che risponde pienamente a quello che è il profilo di allenatore che l'Inter cercava, e oggi rappresenta un solido punto di riferimento".