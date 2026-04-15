Il classe 2006 potrebbe rientrare nell'affare che vede il difensore italiano in Spagna. Ai nerazzurri piace l'esterno spagnolo, sarà la mossa giusta per abbassare le richieste dell'Inter?

Vincenzo Di Chio 15 aprile - 20:44

Il mercato estivo inizia a muovere i primi passi e tra le situazioni più interessanti c'è quella di Alessandro Bastoni, finito nel mirino del Barcellona. Il difensore dell'Interè considerato uno dei profili ideali per rinforzare la retroguardia blaugrana.

In questo scenario si inserisce un nome nuovo ma ben conosciuto dagli adetti ai lavori: Hector Fort. Terzino classe 2006 cresciuto nella cantera catalana, è uno dei profili più interessanti usciti negli ultimi anni. Il suo profilo piace alla dirigenza nerazzura da tempo e potrebbe diventare una pedina fondamentale in un intreccio di mercato con il Barcellona.

I contatti tra Barcellona e Inter — Secondo quanto riportato da Matteo Moretto (esperto di calciomercato) i dialoghi tra le due società vanno avanti da mesi, ma nelle ultime settimane si sarebbe entrati nel vivo della situazione. I due Club studiano le possibili formule dell'operazione, considerando anche le esigenze economiche extra-campo delle suqadre.

L'Inter parte da una richiesta economica elevata per Bastoni, ritenuto un elemento cardine della retroguardia di Chivu. Tuttavia, la dirigenza nerazzurra non esclude la possibilità di inserire contropartite tecniche per abbassare la parte cash. Ed è proprio per questo motivo che torna di moda il nome del terzino spagnolo. Un profilo giovane, di prospettiva e già nei pensieri di Marotta e company, che potrebbe rientrare nei discorsi qualora la trattativa prendesse una vera e propria forma. Al club nerazzurro ha iniziato a puntare gli occhi sul talento spagnolo già dallo scorso anno, quando Fort entrò per uno spezzone di gara nella semifinale di ritorno di Champions League proprio tra Inter e Barcellona.

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Hector Fort, il giovane talento seguito dai nerazzurri — Cresciuto calcisticamente a Barcellona, Fort ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile dei blaugrana, mettendosi in mostra per le sue grandi qualità tecniche. Il suo percorso lo ha portato anche a confrontarsi a livello europeo giovanile, dimostrando grande personalità e agilità nel dribbling. L'esordio tra i grandi è arrivato sotto la guida di Xavi, che gli ha dato fiducia facendolo debuttare prima in Europa e poi in Liga.

Attualmente il terzino è in prestito all'Elche, dove sta cercando continuità per crescere e accumulare esperienza tra i professionisti. Il suo nome resta caldo in ottica calciomercato. La squadra milanese lo considera un ottimo prospetto e, se i dialoghi con il Barcellona dovessero evolversi, potrebbe diventare una pedina concreta nell'operazione Bastoni. Per ora siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma i segnali indicano che qualcosa potrebbe muoversi in un senso o nell'altro.