Non ha preso parte alla spedizione del Metropolitano, per la sfida valida per il secondo turno dei quarti di Champions: tuttavia, al termine del match non si risparmia e critica fortemente le decisioni arbitrali

Gianmarco Inguscio Collaboratore 15 aprile - 09:56

La vittoria più amara. Il Barcellona espugna 2-1 il Metropolitano di Madrid nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, ma a causa del risultato del match di andata (2-0) in favore dell'Atletico Madrid, gli uomini di Diego Simeone possono festeggiare per il passaggio del turno e per aver staccato il pass per le semifinali del torneo più ambito, dove affronterà la vincente tra Arsenal e Sporting.

La gara inizia subito con il dominio degli ospiti, che dopo appena 24' sono già in vantaggio con due gol di scarto, Yamal al 4' e Torres al 24', lasciando presagire un avvio di rimonta, eppure, i padroni di casa reagiscono con Lookman che accorcia le distanze al 31'. Il primo tempo termina così. Nella ripresa gli uomini di Hanse Flick continuano ad offendere la linea difensiva biancorossa e al 55' realizzano il terzo gol, ancora Torres, ma il direttore di gara Turpin indica il fuorigioco. Da quel momento l'Atletico sembra ritrovare ritmo e lascia pochi spazi al Blaugrana. Poi al 79' Garcia atterra un Griezmann ormai lanciato verso la porta e viene espulso. Decisione fortemente contestata dal Barcellona, soprattutto dall'attaccante Raphinha, assente causa infortunio, poco dopo il triplice fischio.

Barcellona, le parole di Raphinha al termine della gara — Non usa giri di parole l'attaccante brasiliano dei Blaugrana, che poco dopo il fischio finale, ha dichiarato ai microfoni di DAZN: "Le decisioni arbitrali sono state incredibili, questo arbitraggio è stato un problema - per quanto mi riguarda - continua Raphinha - si è trattato di una rapina". Con queste parole l'ex Leeds ha voluto commentare l'eliminazione del Barcellona ai quarti di finale di Champions League. Tuttavia, ha anche dichiarato: "L'Atletico ha commesso tanti falli, ma il direttore di gara non ha ammonito nessuno. Vorrei capire perché c'era paura del successo del Barcellona", come si legge su A Bola.

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Le dichiarazioni del calciatore non passeranno di certo inosservate ai vertici della UEFA, che potrebbe comminare sanzioni nei suoi confronti per aver accusato pubblicamente l'arbitraggio a e aver definito il tutto come "una rapina". Raphinha ha anche aggiunto: "Sbagliare è umano e capisco che possa accadere in una partita, diversamente da quando avviene in due consecutive. Ad un certo punto, abbiamo realizzato che per vincere dovessimo triplicare i nostri sforzi".

Poco dopo, ci ha pensato l'estremo difensore dei Colchoneros, Juan Musso, ha rispondere alle critiche dell'attaccante brasiliano: "Capisco quello che dice Raphinha, ma non si può parlare di furto, perché così non è stat0. Nel calcio l'ultimo giocatore che viene espulso riceve il cartellino rosso". Poi ha concluso affermando: "Abbiamo vinto sul campo".