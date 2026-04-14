La 32ª giornata di Serie A si è chiusa con il big match andato in scena allo stadio Sinigaglia, dove Como e Inter hanno dato vita a una sfida ricca di emozioni. La partita ha offerto spettacolo, gol, giocate di alto livello e continui ribaltamenti di fronte, ma anche episodi controversi che hanno acceso il dibattito, in particolare legati all’utilizzo del VAR. Tra questi, spicca il rigore assegnato alla squadra guidata da Cesc Fàbregas, decisivo per il momentaneo 3-4 finale in favore dei nerazzurri allenati da Christian Chivu. Come di consueto, l’episodio è stato analizzato da Dino Tommasi nel corso di “Open VAR”, il format di DAZN che approfondisce i principali casi arbitrali dell’ultimo turno di campionato, offrendo chiarimenti e interpretazioni sulle decisioni più discusse.
l'episodio
Open Var sul contatto Bonny-Nico Paz: “Non c’è fallo, il rigore andava revocato”
Open Var, l'analisi del contatto Bonny-Nico Paz—
IL GIUDIZIO AD OPEN VAR - "L'arbitro Massa da campo affronta una situazione comunque molto complessa. Di primo impatto lui dice 'fondo, fondo', poi ricostruisce l'immagine perché sente il colpo, che in realtà però è dato da Nico Paz su Bonny che si oppone semplicemente ad un tiro. Il rigore ci sarebbe se Bonny fosse intervenuto sul giocatore. Qui non c'è assolutamente fallo del giocatore dell'Inter, anzi lo subisce lui da Paz".
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IL PARERE DI TOMMASI - "L'errore della sala VAR è stato quello di soffermarsi soltanto sul punto di contatto e di non analizzare la situazione. In realtà si doveva chiamare una OFR per togliere il fallo, ma non è stato fatto, ennesimo errore della terna arbitrale e del VAR".
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