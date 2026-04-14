La 32ª giornata di Serie A si è chiusa con il big match andato in scena allo stadio Sinigaglia, dove Como e Inter hanno dato vita a una sfida ricca di emozioni. La partita ha offerto spettacolo, gol, giocate di alto livello e continui ribaltamenti di fronte, ma anche episodi controversi che hanno acceso il dibattito, in particolare legati all’utilizzo del VAR. Tra questi, spicca il rigore assegnato alla squadra guidata da Cesc Fàbregas, decisivo per il momentaneo 3-4 finale in favore dei nerazzurri allenati da Christian Chivu. Come di consueto, l’episodio è stato analizzato da Dino Tommasi nel corso di “Open VAR”, il format di DAZN che approfondisce i principali casi arbitrali dell’ultimo turno di campionato, offrendo chiarimenti e interpretazioni sulle decisioni più discusse.