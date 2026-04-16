A fine giugno, il serbi andrà in scadenza di contratto coi bianconeri ed il suo futuro a Torino è ancora incerto

Jacopo del Monaco 16 aprile - 11:11

Per la stagione che verrà, il Milan vuole rinforzare il proprio reparto offensivo e tra gli obiettivi di mercato - secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport - figura anche il nome di Dusan Vlahović. Nell'annata attualmente in corso, infatti, la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha avuto parecchi problemi in attacco tra chi giocava fuori ruolo e chi non ha avuto l'impatto sperato. Per questo motivo, già da tempo il Diavolo aveva messo nel mirino il giocatore serbo, il quale andrà in scadenza di contratto con la Juventus a fine giugno. Per arrivare al classe 2000, i rossoneri stanno pensando ad una cessione e l'indiziato potrebbe essere Christopher Nkunku.

Vlahović obiettivo per l'attacco del Milan e Nkunku potrebbe salutare dopo una sola stagione — La Gazzetta dello Sport ha riportato che la Juve, per il momento, sta prendendo tempo per quanto riguarda la questione dei contratti in scadenza. Tra questi risulta anche quello di Vlahović, il quale ha avuto delle difficoltà nel corso della stagione in corso. Dopo un momento in cui il rinnovo sembrava vicino, i bianconeri hanno frenato di nuovo. Il Milan sta seguendo attentamente la situazione visto che un profilo come quello del serbo lo stanno cercando da diverso tempo. Tra l'altro, Allegri apprezza molto Vlahović ed i due hanno lavorato insieme due stagioni fa. Con il livornese in panchina, l'attaccante ha realizzato 16 gol in 33 partite che, ad ora, è il suo record personale.

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In caso di mancato rinnovo con la Juventus, quindi, l'attaccante della Nazionale Serba sarebbe libero di scegliere la sua prossima squadra ed i rossoneri avrebbero la possibilità di prenderlo a parametro zero. Tuttavia, l'operazione potrebbe richiedere una certa cifra economica tra lo stipendio del giocatore e le commissioni e, per questo motivo, il Milan sta pensando ad una cessione. L'indiziato che potrebbe essere la chiave per arrivare a Vlahović è Nkunku, arrivato in estate dal Chelsea per 42 milioni di euro bonus compresi. Il francese ha deluso le aspettative e già nel mese di gennaio era con le valigie in mano.