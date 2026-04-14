L'esterno argentino in forza ai Blues è stato prelevato dai Red Devils in estate, ma la sua avventura nel club di Londra sembra essere destinata a terminare a breve

Giorgio Abbratozzato 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 20:59)

La prossima giornata di Premier League si preannuncia esplosiva. Alejandro Garnacho affronterà per la prima volta con la maglia del Chelsea il suo ex club, il Manchester United, sabato alle ore 21:00. L’argentino si è trasferito in estate per circa 46 milioni di euro, restando in Inghilterra. A pochi giorni dalla sfida, però, Garnacho sta facendo discutere per alcune azioni sui social.

Sulla piattaforma TikTok, la stella offensiva ha cancellato tutti i video relativi al Chelsea. Sul suo profilo restano solo quattro post, tutti con la maglia dello United. Secondo il Daily Mail, il gesto sarebbe legato anche a un’indiscrezione del Telegraph, secondo cui il Chelsea starebbe cercando un nuovo esterno per l’estate, potenziale concorrente diretto dell’argentino.

Il “doloroso” addio allo United e le parole di Garnacho — Proprio la scorsa settimana, Garnacho aveva parlato del suo addio al Manchester United, definendolo “doloroso”. Il giocatore ha raccontato anche il confronto con l’allora tecnico Rúben Amorim, che gli aveva consigliato di lasciare il club: “Penso di avere anch’io una parte di colpa. Ho iniziato a fare alcune cose sbagliate”, aveva dichiarato a Premier League Productions.

Nel corso della sua esperienza a Manchester, Garnacho aveva anche espresso frustrazione per lo scarso utilizzo, arrivando a criticare pubblicamente Amorim. In seguito, aveva pubblicato una foto con la maglia dell’Aston Villa, rivale dello United, e dopo l’esonero del tecnico a gennaio aveva messo anche un like al post ufficiale del club.

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Prestazioni altalenanti al Chelsea e social nel caos — Nemmeno al Chelsea, però, la situazione è migliorata: in Premier League ha raccolto 14 presenze da titolare e un solo gol, finendo spesso in panchina. Intanto, i suoi stessi ricordi del passato emergono nelle dichiarazioni: “Ho amato quel club, ho ricevuto un affetto incredibile da tutti, dai tifosi, dallo stadio... era tutto fantastico”, ha ammesso riferendosi allo United.

Proprio per questo, la cancellazione dei video TikTok legati al Chelsea sta facendo discutere, alimentando sospetti e speculazioni su un possibile legame ancora forte con il Manchester United e sul suo futuro in Premier League.