derbyderbyderby calcio estero Garnacho, che combini? Alla vigilia di Chelsea-United l’argentino cancella i post con i Blues

La ricostruzione

Garnacho, che combini? Alla vigilia di Chelsea-United l’argentino cancella i post con i Blues

Garnacho, che combini? Alla vigilia di Chelsea-United l’argentino cancella i post con i Blues - immagine 1
L'esterno argentino in forza ai Blues è stato prelevato dai Red Devils in estate, ma la sua avventura nel club di Londra sembra essere destinata a terminare a breve
Giorgio Abbratozzato
Giorgio Abbratozzato

La prossima giornata di Premier League si preannuncia esplosiva. Alejandro Garnacho affronterà per la prima volta con la maglia del Chelsea il suo ex club, il Manchester United, sabato alle ore 21:00. L’argentino si è trasferito in estate per circa 46 milioni di euro, restando in Inghilterra. A pochi giorni dalla sfida, però, Garnacho sta facendo discutere per alcune azioni sui social.

Sulla piattaforma TikTok, la stella offensiva ha cancellato tutti i video relativi al Chelsea. Sul suo profilo restano solo quattro post, tutti con la maglia dello United. Secondo il Daily Mail, il gesto sarebbe legato anche a un’indiscrezione del Telegraph, secondo cui il Chelsea starebbe cercando un nuovo esterno per l’estate, potenziale concorrente diretto dell’argentino.

Garnacho, che combini? Alla vigilia di Chelsea-United l’argentino cancella i post con i Blues- immagine 2
LONDRA, INGHILTERRA - 08 NOVEMBRE: Alejandro Garnacho del Chelsea durante la partita di Premier League tra Chelsea e Wolverhampton Wanderers allo Stamford Bridge l'08 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365

Il “doloroso” addio allo United e le parole di Garnacho

—  

Proprio la scorsa settimana, Garnacho aveva parlato del suo addio al Manchester United, definendolo “doloroso”. Il giocatore ha raccontato anche il confronto con l’allora tecnico Rúben Amorim, che gli aveva consigliato di lasciare il club: “Penso di avere anch’io una parte di colpa. Ho iniziato a fare alcune cose sbagliate”, aveva dichiarato a Premier League Productions.

Nel corso della sua esperienza a Manchester, Garnacho aveva anche espresso frustrazione per lo scarso utilizzo, arrivando a criticare pubblicamente Amorim. In seguito, aveva pubblicato una foto con la maglia dell’Aston Villa, rivale dello United, e dopo l’esonero del tecnico a gennaio aveva messo anche un like al post ufficiale del club.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Streaming gratis
Live Streaming

Prestazioni altalenanti al Chelsea e social nel caos

—  

Nemmeno al Chelsea, però, la situazione è migliorata: in Premier League ha raccolto 14 presenze da titolare e un solo gol, finendo spesso in panchina. Intanto, i suoi stessi ricordi del passato emergono nelle dichiarazioni: “Ho amato quel club, ho ricevuto un affetto incredibile da tutti, dai tifosi, dallo stadio... era tutto fantastico”, ha ammesso riferendosi allo United.

Proprio per questo, la cancellazione dei video TikTok legati al Chelsea sta facendo discutere, alimentando sospetti e speculazioni su un possibile legame ancora forte con il Manchester United e sul suo futuro in Premier League.

Garnacho Manchester United
BILBAO, SPAGNA - 21 MAGGIO: Alejandro Garnacho del Manchester United appare scoraggiato dopo la sconfitta della sua squadra nella finale della UEFA Europa League 2025 tra Tottenham Hotspur e Manchester United allo Stadio di San Mamés il 21 maggio 2025 a Bilbao, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365

 

Leggi anche
Schlotterbeck e la clausola da 60 milioni, Watzke: “È un buon compromesso”
Asencio salta il Bayern: è la quarta gastroenterite in stagione per il centrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA