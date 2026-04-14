Il problema fisico costringe il classe 2003 allo stop: non è partito per la Germania e seguirà la sua squadra da casa in un match chiave per la stagione

Giorgio Abbratozzato 14 aprile - 20:35

Domani si giocherà il ritorno di Champions League tra Bayern e Real all’Allianz Arena di Monaco. L’andata è stata una partita più che avvincente, grazie al dominio del possesso degli ospiti e alle ripartenze fulminanti dei padroni di casa. Un grande spettacolo in una bellissima notte di Champions, che ha regalato un 2-1 in attesa del ritorno di domani. Nel match che si giocherà in Germania non sarà presente il centrale difensivo dei blancos Asencio, e il motivo è tutto da scoprire.

Asencio, quarta gastroenterite in stagione: guai in vista per Arbeloa — Il difensore spagnolo Raúl Asencio è uno dei perni della difesa del Madrid: per lui quest’anno 15 presenze da titolare in campionato e 7 in Champions. Il classe 2003 è entrato nel settore giovanile del Real all’età di 13 anni e si è confermato come uno degli uomini stabilmente nelle rotazioni. Quest’anno sta beneficiando dei numerosi infortuni dei suoi colleghi di reparto: la costanza fisica è uno dei suoi punti di forza, quindi non c’è da stupirsi se stia giocando così tanto.

Le qualità ci sono tutte: un difensore veloce, forte in marcatura e in impostazione, ma quest’anno ha spesso dovuto convivere con una gastroenterite, già per la quarta volta per il numero 17 prodotto della “fábrica”. Sembrerebbe rientrato l’allarme che vedeva una possibile a Il numero 17 non è stato convocato in vista del match di domani.

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Arbeloa ritrova Militao, ma dovrebbero partire Huijsen e Rudiger — L’assenza di Asencio è confermata, ma domani Arbeloa ritroverà per la panchina un giocatore altrettanto importante. Éder Militao è tornato nelle ultime settimane dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo da novembre.

La linea difensiva a 4 del Real sarà composta da Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold e Carreras. Il rientro di Militao è molto importante per questo finale di stagione e domani potrebbe entrare a partita in corso in caso di necessità.