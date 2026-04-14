Carvajal è l'uomo con più titoli: ben sei. Seguono Alaba e Dani Ceballos. Nel Bayern Neuer è il solo ad averne più di una.

Federico Iezzi Collaboratore 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 10:16)

Le notti di Champions League sono diverse dalle altre notti calcistiche. Sono notti da campioni, le partite in cui si sfida la nobiltà del calcio europeo. Non è raro che due squadre in campo abbiano giocatori che hanno già vinto, anche più volte, il prestigioso trofeo. E non è raro che le due squadre, insieme, abbiano vinto più Champions League di tutte le altre messe insieme. Ma quante ne hanno vinte i giocatori di Bayern Monaco e Real Madrid?

Il Bayern Monaco e le sue otto Champions League in campo — Mercoledì sera, quando si giocherà Bayern Monaco-Real Madrid, nella squadra di casa ci saranno sette giocatori che hanno vinto almeno una volta la coppa dalle grandi orecchie. Manuel Neuer, il capitano, è l'uomo con più titoli: due, vinti nel 2013 e nel 2020. Gli altri calciatori ne hanno vinta, finora, solamente una e tutti nello stesso anno, il 2020. Sono Gnabry, Goretzka, Kimmich, Davies, Musiala e Ulreich. In totale, quindi, siamo ad otto titoli.

Il Real Madrid: i suoi giocatori ne hanno conquistate 37 — Per quanto riguarda i blancos il conto è diverso: sarebbe più facile elencare chi non ne ha vinta almeno una. Spicca, in questo caso, il nome di Mbappè. Partiamo dall'uomo che ha vinto più Champions League nella attuale rosa: Carvajal, che ha trionfato ben sei volte in questa competizione. Il difensore è in buona compagnia: oltre a lui, ad aver vinto sei volte, ci sono solo Modric, Kroos, Nacho e Francisco Gento, campione del Real Madrid degli anni cinquanta e sessanta.

I plurivincitori sono numerosi. Anzitutto David Alaba: ne ha quattro, ma due le ha conquistate con la squadra che affronterà mercoledì, il Bayern Monaco, nel 2013 e nel 2020. Una in meno per Dani Ceballos, invece. Segue una discreta lista di calciatori con due vittorie in bacheca: Eder Militao, Camavinga, Vinicius Junior, Valverde, Rodrygo, il portiere Lunin, Mendy e Rudiger che ha trionfato anche con il Chelsea nel 2021.

Sono, invece, sei gli uomini che hanno avuto una sola volta la gioia di questa così tanto importante e sudata vittoria. Il primo da citare è il terzino Trent-Alexander Arnold, perchè vinse nel 2019 con il Liverpool di Klopp. Seguono Jude Bellingham, Tchouameni, Fran Garcia, l'ex Milan Brahim Diaz. In totale, nell'attuale organico dei blancos, ci sono ben 37 Champions League. Se le sommiamo alle otto del Bayern si arriva alla incredibile cifra di 45.