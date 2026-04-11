I bavaresi si preparano al ritorno di Champions League facendo l'ennesimo bottino di reti: il Real Madrid di Arbeloa è nuovamente avvisato

Pietro Rusconi Redattore 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 21:19)

Il Bayern Monaco continua a scrivere pagine di una stagione indimenticabile finora. La squadra di Vincent Kompany continua a macinare vittorie su vittorie e valanghe di reti su valanghe di reti. La squadra bavarese rimane speciale nel momento in cui le peculiarità mostrate in Bundesliga vengono riproposte sistematicamente in Europa. Ciò porta i biancorossi a sfornare prestazioni di livello assoluto come la vittoria nell'andata dei quarti di Champions League contro il Real Madrid.

Il Bayern Monaco attualmente è la contendente numero 1 al PSG iridato della stagione passata in ambito europeo. Pur lavorando discretamente sulla difesa (nonostante la non necessaria applicazione certosina nel campionato tedesco), il punto forte di Vincent Kompany è la splendida orchestra che ha organizzato in attacco. In Bundesliga i bavaresi possono contare sui 31 gol di Harry Kane, sui 15 dell'acquisto estivo Luis Diaz e i 12 di Michael Olise. Le due ali infatti sono la vera chiave degli schemi associativi del belga, entrambi superano la doppia cifra anche di assist effettuati, con 18 il francese e 11 il colombiano. Questa immensa produzione offensiva ha permesso al Bayern di raggiungere e distruggere l'ennesimo record stagionale.

Il record storico del Bayern Monaco —

Sono passati circa 54 anni da quando uno storico numero era stato raggiunto. Più precisamente erano 53 anni, 9 mesi, 2 settimane e 1 giorno fa. Ovviamente il record era già stato fissato dai bavaresi e solo loro potevano essere in grado di superarlo nuovamente. Con la cinquina rifilata ai malcapitati del St. Pauli nel pomeriggio di oggi, il Bayern Monaco '25-26 ha ufficialmente il miglior attacco di sempre nel campionato tedesco. 105 reti segnate (con 5 partite mancanti), superando ampiamente le 101 registrate dai biancorossi nella stagione '71-72.

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Nonostante il riposo dovuto a Harry Kane e Luis Diaz, la squadra di Vincent Kompany è riuscita comunque a segnare 5 reti grazie alle super prestazioni di Nicolas Jackson, finalmente sano e convincente, del solito Olise, di un rispolverato Raphael Guerreiro in versione trequartista, del talento Musiala e del prossimo all'addio Leon Goretzka.