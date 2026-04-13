Bournemouth, tutti pazzi per Kroupi: Chelsea e Liverpool sul classe 2006

Il trequartista francese arriva in Inghilterra dopo aver disputato buone stagioni con il Lorient. Il suo valore è già quintuplicato ed è sul taccuino delle big di Premier, ma non solo

Giorgio Abbratozzato 13 aprile - 11:53

Eli Junior Kroupi è un talento di 19 anni in forza al Bournemouth. Il club inglese lo ha prelevato dal Lorient dopo averlo osservato brillare in Ligue 2 francese, scommettendo su di lui senza esitazione. Le Cherries, come vengono soprannominati i rossoneri inglesi, lo hanno lanciato titolare fin da subito e i risultati stanno premiando la scelta. Il suo profilo sta attirando l'attenzione delle big d'Europa, in particolare di Liverpool e Chelsea.

Kroupi, il Bournemouth si gode il suo 2006: 10 gol in Premier — Eli Junior Kroupi sta facendo parlare di sé in Premier League a suon di gol. Il francese è ottavo nella classifica marcatori a pari merito con altri tre attaccanti, un risultato straordinario per un ragazzo alla sua prima stagione nel massimo campionato inglese. Kroupi ha mosso i suoi primi passi da professionista nel Lorient, dove ha esordito il 3 giugno 2023 contro lo Strasburgo all'età di 16 anni e 345 giorni, diventando il terzo giocatore più giovane a debuttare nel campionato francese. La stagione successiva, quella 2023-24, è quella della consacrazione: 5 gol e 3 assist in 31 presenze in Ligue 1 a soli 17 anni, con il Lorient che però retrocede in Ligue 2.

Una tegola per il club, ma non per Kroupi. Con più minutaggio a disposizione il ragazzo esplode definitivamente: 22 gol e 3 assist in Ligue 2, giocando un ruolo chiave per la vittoria del campionato e il ritorno nella massima serie francese. Numeri che convincono il Bournemouth ad acquistarlo e a puntarci subito in Premier League. È il primo adolescente a segnare almeno dieci gol al debutto in Premier League dai tempi di Robbie Keane nel 1999-2000.

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Liverpool e Chelsea vigili sul ragazzo: prezzo superiore ai 50 milioni — Le prestazioni di Kroupi non sono passate inosservate. Liverpool e Chelsea si sono mosse concretamente, con contatti già avviati tra i club. Il Bournemouth dal canto suo ha costruito un modello di business chiaro: acquistare giovani talenti, valorizzarli e cederli a cifre importanti, come già fatto con Huijsen, Kerkez e Semenyo. Per Kroupi le richieste si aggirano tra i 55 e i 60 milioni di sterline, una cifra importante ma giustificata dal potenziale enorme del ragazzo. Liverpool e PSG osservano l'evoluzione del giocatore, intenzionati ad acquistarlo e magari tenerlo in prestito al Bournemouth fino al 2027.

Il Chelsea è anch'esso molto interessato, alla ricerca di giovani talenti offensivi dopo una stagione deludente di alcuni suoi attaccanti. La battaglia di mercato è appena iniziata, ma Kroupi sembra destinato a una big. La domanda non è se partirà, ma quando e per dove.