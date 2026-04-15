Il campionato è ancora in essere ma le più grandi trattative di mercato stanno già iniziando. Ben lo sa il Milan che vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione. Se in panchina resta un rebus con Allegri tentato dalla Nazionale italiane, il focus maggiore è sull'attacco, reparto che ha bisogno di maggiore qualità e concretezza. Come riporta Milanisti Channel, il sogno resta Paulo Dybala, che a sua volta, aspetta però un cenno dalla Roma per il rinnovo. I giallorossi restano la prima scelta ma, in caso di addio, valuterebbe tra le opzioni primarie proprio il club rossonero. Su di lui anche numerose squadre dal Sudamerica ma il fuoriclasse vuole restare in Europa, con la possibilità di rincontrare, eventualmente, anche in panchina Allegri, tecnico che ben conosce dai tempi della Juventus. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>