Analizzando le situazioni di Gasperini e Allegri, ci ha pensato Antonio Cassano a rilasciare delle indiscrezioni destinate certamente a far discutere gli appassionati.

Antonino Paradino 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 10:59)

Che tra Gasperini e la dirigenza giallorossa ci siano contrasti è certamente sotto gli occhi di tutti. Un venerdì sera di festa e gioia, con il 3-0 rifilato al Pisa, la tripletta di Malen e tre punti preziosi per restare in corsa per il quarto posto, si è trasformato in un vero incubo per la Roma. Il senior advisor giallorosso, Claudio Ranieri, ha squarciato il velo di calma e pacatezza mostrato nel corso della sua carriera, rilasciando dichiarazioni davvero accese riguardo la situazione infortunati e il calciomercato della Roma. Parole che sembrano toccare da vicino il rapporto con l’allenatore Gian Piero Gasperini, che in queste ultime difficili settimane per la Roma appare in evidente contrasto con la dirigenza.

A proposito di settimane complicate, lo stesso si può dire per il Milan. Dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, i rossoneri hanno incassato tre ko nelle ultime quattro partite stagionali, passando dal sogno Scudetto alla necessità di guardarsi le spalle per mantenere una zona Champions League fondamentale. Analizzando le situazioni di Gasperini e Allegri, ci ha pensato Antonio Cassano a rilasciare delle indiscrezioni destinate certamente a far discutere gli appassionati.

Cassano analizza il futuro in panchina di Milan e Roma — Durante Viva El Futbol, l’ex calciatore di Milan e Roma ha commentato le situazioni di Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri. Nello specifico, Cassano ha dichiarato: "Che Gasperini è scontento e che se non va via Ranieri va via lui, ormai lo sanno anche i muri e mi arrivano anche voci di corridoio che il Milan non è contento assolutamente di Allegri. E come dargli torto".

Poi si è soffermato sul Milan, affermando: "Il Milan deve stare lì ma non solo a vincere i trofei ma anche con un'idea di gioco solida, perché per 20 anni di Berlusconi è stata la squadra che giocava meglio di tutti al mondo e loro vogliono ripartire, da quello che mi risulta, da Gasperini. Gli danno le chiavi in mano e riparte con un progetto molto importante, anche con giovani di prospettiva. Però è uno che tu o lo fai ripartire, come dovevano fare a Roma, in un certo modo oppure…", lasciando presagire uno scenario eventualmente negativo.

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L'ipotesi Gasperini al Milan — Nel corso della trasmissione, Cassano ha poi lanciato l’indiscrezione, affermando che qualche contatto tra Milan e Gasperini c’è già stato: "Io voglio vedere un Milan di un certo livello, di un certo tipo, Gasperini sarebbe l'ideale. E mi arrivano voci che qualcosa si è già mosso dietro le quinte per far arrivare all'orecchio di Gasperini che potrebbero essere interessati, indipendentemente da dove arriva, da una parte o dall'altra del Milan. Gasperini potrebbe eventualmente essere l'allenatore del Milan l'anno prossimo".

Infine, l’ex attaccante ha concluso mettendo le mani avanti: "Ovviamente tutti possono essere scettici, non è che dico che si andrà, perché se poi Ranieri va fuori, lui rimane lì. Però la realtà dei fatti è che qualche rumors e soprattutto qualche messaggio trasversale a qualcuno a fianco a Gasperini gli è arrivato per dire: ‘Ma eventualmente ci potrebbe essere l'opportunità'. Ci sono sia da una parte che dall'altra: sia dal lato Gasperini che dal lato Milan, ci aperture di un qualcosa che potrebbe andare a buon fine o meno. Però da una parte e dall'altra hanno dato notizie positive".