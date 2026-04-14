La vera e propria resa dei conti è solamente rimandata all'estate, quando la famiglia Friedkin si troverà di fronte a un bivio da cui non si potrà tornare indietro

Samuele Dello Monaco 14 aprile - 10:25

L’aria che si respira a Trigoria in queste ore è rovente, attraversata da una tensione emotiva che minaccia di destabilizzare l'intero ambiente giallorosso. La Roma si trova nell'occhio di un ciclone che vede contrapposti Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri. Uno strappo così profondo e lesivo per l'animo della squadra da costringere la proprietà americana a scendere pesantemente in campo: Dan Friedkin è infatti intervenuto in prima persona, imponendo un vertice d'emergenza per tentare di ricucire, o quantomeno arginare, una spaccatura che rischia di far deragliare l'intero finale di stagione.

Roma, il rapporto Gasp-Ranieri è ai minimi storici — La profonda frattura tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri ha innalzato il livello di allerta a tal punto da spingere i Friedkin a valutare concretamente un imminente ritorno nella Capitale. Come riportato da numerose fonti romane, dopo una prima fase di stallo caratterizzata da un silenzio quasi assordante, la proprietà texana ha capito che per gestire la delicata polveriera di Trigoria non basta più dirigere i lavori a distanza.

L'obiettivo del presidente giallorosso, pronto a sbarcare a Roma per un faccia a faccia diretto con i due contendenti, è quello di rendersi conto in prima persona della reale entità dello strappo. Un intervento istituzionale divenuto urgente e necessario per evitare che questa discussione interna finisca per sabotare lo sprint finale verso la Champions League, che segue a una call d'urgenza ieri in serata con i protagonisti.

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La soluzione d'emergenza — In attesa di presentarsi al centro sportivo, l'input arrivato dai vertici americani è stato però categorico: è obbligatorio siglare una "tregua" e mantenere un minimo equilibrio fino all'ultima giornata di campionato. Questo patto di non aggressione rappresenta tuttavia una semplice toppa temporanea, utile solo a salvare il salvabile in questi mesi cruciali, dato che la convivenza tra l'allenatore e il senior advisor è ormai giudicata irreparabile. La vera e propria resa dei conti è infatti solamente rimandata all'estate, quando la famiglia Friedkin si troverà di fronte a un bivio da cui non si potrà tornare indietro.