Con l'anticipo di ieri sera tra la Roma e il Pisa ha preso ufficialmente il via la 32ª giornata di Serie A. ClaudioRanieri, ex allenatore giallorosso e attuale senior advisor del club, è stato intervistato a pochi minuti dal fischio d’inizio, affrontando diversi temi e togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa, con riferimenti a Gian Piero Gasperini e alla questione mercato.
Le parole
Roma, Ranieri: “Gasperini ha voluto tutti i giocatori acquistati, non sono il garante di nessuno”
Le dichiarazioni di Claudio Ranieri sul suo ruolo alla Roma—
IL PENSIERO SUL SUO NUOVO RUOLO ALLA ROMA - "Il giudizio di questo nuovo ruolo lo farò alla fine, è molto diverso dal fare l'allenatore".
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Il rapporto con Gasperini—
LE PAROLE DI RANIERI CON GASP - "Abbiamo lavorato molto sul fronte allenatore, alla fine abbiamo scelto Gasperini. Lo abbiamo scelto per quello che aveva fatto con l'Atalanta, cioè partire con dei giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici. Abbiamo scelto i giocatori insieme. Non c'è un giocatore preso non approvato da Gasperini: come Ziolkowski, Ghilardi e Venturino. Lo stesso Zaragoza, che è venuto all'ultimo perché non potevamo prendere Rowe. Dal primo giorno ci siamo impegnati al massimo per dare all'allenatore una squadra che l'anno scorso è arrivata a un punto dalla Champions League e dei giovani da far maturare. Riguardo al mio ruolo, se mi piacerà continuerò a farlo, se sarò interpellato resterò, in caso contrario me ne andrò. Perché non sono qui a fare il garante di nessuno. Io amo la Roma, per cui se mi devo fare da parte lo farò, come tra l'altro ho fatto anche da allenatore".
Vittoria fondamentale per la Roma contro il Pisa: tre punti pesantissimi che tengono viva la corsa alla UEFA Champions League. Con le partite decisive ancora da giocare, il successo di ieri può fare davvero la differenza, aspettando però le partite di oggi e domani per capire ancora meglio il percorso da fare nelle prossime partite che restano.
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