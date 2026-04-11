Con l'anticipo di ieri sera tra la Roma e il Pisa ha preso ufficialmente il via la 32ª giornata di Serie A. Claudio Ranieri , ex allenatore giallorosso e attuale senior advisor del club, è stato intervistato a pochi minuti dal fischio d’inizio, affrontando diversi temi e togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa, con riferimenti a Gian Piero Gasperini e alla questione mercato.

Il rapporto con Gasperini

LE PAROLE DI RANIERI CON GASP - "Abbiamo lavorato molto sul fronte allenatore, alla fine abbiamo scelto Gasperini. Lo abbiamo scelto per quello che aveva fatto con l'Atalanta, cioè partire con dei giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici. Abbiamo scelto i giocatori insieme. Non c'è un giocatore preso non approvato da Gasperini: come Ziolkowski, Ghilardi e Venturino. Lo stesso Zaragoza, che è venuto all'ultimo perché non potevamo prendere Rowe. Dal primo giorno ci siamo impegnati al massimo per dare all'allenatore una squadra che l'anno scorso è arrivata a un punto dalla Champions League e dei giovani da far maturare. Riguardo al mio ruolo, se mi piacerà continuerò a farlo, se sarò interpellato resterò, in caso contrario me ne andrò. Perché non sono qui a fare il garante di nessuno. Io amo la Roma, per cui se mi devo fare da parte lo farò, come tra l'altro ho fatto anche da allenatore".