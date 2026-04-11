Pisa, Hiljemark: “Pensiamo alle prossime partite e alla salvezza”

All'Olimpico termina 3-0 il confronto tra Roma e Pisa. La partita dei nerazzurri si mette subito in salita per il vantaggio di Malen dopo appena 3'. Gli ospiti provano a reagire, ma lo stesso olandese sigla il raddoppio al 43'. Per il Pisa ci prova Tramoni, ma nulla di concreto. Nella ripresa, la Roma gestisce il vantaggio fino a chiudere definitivamente la partita e lo fa ancora una volta con Malen al 53'. Per l'attaccante giallorosso si tratta della dodicesima marcatura in campionato e la prima tripletta in Serie A. Di seguito, le parole del tecnico Oscar Hiljemark al termine della partita.