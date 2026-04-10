Roma-Pisa, statistiche e precedenti tra le due squadre della Serie A

Stasera scenderanno in campo due squadre che, con obiettivi diversi, proveranno a conquistare tre punti che possono risultare importanti

Jacopo del Monaco 10 aprile - 12:48

Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della serata odierna figura anche quello che metterà di fronte la Roma ed il Pisa. Le due squadre, infatti, daranno il via al trentaduesimo turno della Serie A. Il match, che mette in palio punti importanti in chiave Europa e salvezza, comincerà alle ore 20:45 e si disputerà presso lo Stadio Olimpico. Aspettando il fischio d'inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra le due squadre che militano nella massima divisione nazionale.

Roma-Pisa, i precedenti — In questo momento, la Roma allenata da Gian Piero Gasperini occupa la sesta posizione in classifica avendo totalizzato 54 punti e sta lottando per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Nella scorsa giornata di campionato, i giallorossi hanno ottenuto una pesante sconfitta per 5-2 allo Stadio Giuseppe Meazza contro l'Inter capolista. Il Pisa dello svedese Oscar Hiljemark, dal canto suo, è ultimo con 18 punti, gli stessi del Verona, e nella scorsa giornata ha perso 0-1 in casa contro il Torino a causa del gol segnato da Che Adams a dieci minuti dalla fine della gara.

Questa sera, i due club giocheranno contro la per la diciannovesima volta nella loro storia. Le prime due partite tra loro risalgono alla Serie B della stagione 1951/1952: all'andata, la Lupa ha vinto 2-1 grazie ai gol di Bortoletto e Venturi; al ritorno, invece, i toscani hanno avuto la meglio grazie alla doppietta realizzata da Armano Cavazzuti. A livello di statistiche, la Roma domina grazie alle sue 12 vittorie, i due pareggi e soltanto quattro sconfitte. Giallorossi e nerazzurri non pareggiano dalla gara terminata 1-1 datata 14 febbraio 1988. Il Pisa, invece, non batte la Lupa dallo 0-2 del 20 gennaio 1991 con reti di Henrik Larsen e Davide Lucarelli. Questa, tra l'altro, è stata l'unica vittoria dei toscani in casa della Roma. Anche sui gol la squadra capitolina è in vantaggio avendone realizzati 26 contro i 17 degli ospiti di stasera.

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I match in Serie A tra giallorossi e nerazzurri — Nella storia della massima divisione nazionale, le due squadre hanno giocato contro quindici volte. La prima edizione della Serie A in cui si sono affrontate risale alla stagione 1968/1969 e, in quell'occasione, la Roma ha vinto entrambe le partite: 1-2 all'andata in terra toscana e 2-0 nel match di ritorno giocato in casa. In A, la Lupa ha battuto il Pisa undici volte, ottenendo soltanto due pareggi ed altrettante sconfitte. Nella gara d'andata di questa stagione, i giallorossi hanno vinto in trasferta grazie al gol di Matias Soulé. In caso di vittoria nel match di stasera, la squadra capitolina tornerebbe a vincere in casa contro il Pisa dopo più di trent'anni: l'ultimo successo risale al 2-1 del novembre 1988.