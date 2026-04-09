La conferenza stampa di Gasperini prima del match di domani sera contro il Pisa mette sotto ai riflettori l'ambizione del tecnico e della squadra puntando a un piazzamento per l'Europa che conta

Giammarco Probo 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 15:02)

In casa Roma il momento è tutt’altro che positivo: dopo la pesante sconfitta rimediata a San Siro contro l’Inter guidata da Chivu, la squadra di Gasperini è chiamata a una pronta reazione. Il primo segnale dovrà arrivare già domani, quando i giallorossi scenderanno in campo nell’anticipo del venerdì sera all’Olimpico contro il Pisa, ormai a un passo dalla retrocessione in Serie B. Una sfida cruciale per la Roma, che vuole continuare a inseguire il traguardo della qualificazione alla Champions League, competizione che manca da ormai otto anni. A parlarne alla vigilia della sfida contro il Pisa è proprio il tecnico giallorosso, svelando un obiettivo che si è auto imposto: proprio un piazzamento per l'Europa che conta.

Le dichiarazioni di Giampiero Gasperini pre Pisa — DIFESA GOL E INFORTUNI - "Io penso che Mancini possa farcela per il prossimo impegno, così come Koné e Wesley. Dybala sta meglio, si allena, credo ci voglia ancora un per tornare.. Faccio fatica a ricordare tutti gli infortuni avuti, è stata un'annata difficile sotto questo aspetto.".

IL BRUTTO MOMENTO E L'AMBIENTE - "In questo momento non pensiamo al futuro, il secondo tempo di Milano non deve mai più succedere. Sono ragazzi forti seri e motivati, che vogliono cercare di fare il massimo. Domani sarà una partita che, nonostante affronti una squadra quasi retrocessa, va affrontata nel modo migliore, non si può assolutamente sbagliare".

CLASSIFICA - "Tutti gli infortuni che abbiamo avuto hanno influito. Noi il traguardo lo abbiamo. Al di là degli avversari ci siamo imposti il nostro traguardo, poi se non lo raggiungiamo vorrà dire che gli altri sono stati più bravi di noi e dovevamo fare meglio noi negli incontri passati".

LA PARTITA CONTRO L INTER -"Dopo il gol subito abbiamo giocato bene, il gol del 2-1 ci ha un po massacrato. Sarebbe bello non perdere e pareggiare per quei motivi. Se non c'è la Champions vado via? I tifosi sono liberi di pensare quello che vuole, ma finché la dirigenza non fa questo pensiero io sono tranquillo. La società non mi ha detto di andare in Champions in questa stagione, me lo sono imposto io"

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Capitolo giocatori in scadenza — In casa Roma vive il nodo o il tema dei rinnovi e dei contratti in scadenza, con diverse situazioni delicate da risolvere nei prossimi mesi. Tra i profili principali in scadenza nel 2026 figurano Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e Zeki Celik, nodi centrali per la programmazione futura del club. La dirigenza giallorossa è al lavoro per valutare caso per caso: l’intenzione è quella di trattenere i giocatori considerati fondamentali ma al tempo stesso rivedere al ribasso alcuni ingaggi per mantenere equilibrio economico. Non tutte le posizioni sono però definite, con alcuni addii possibili e altre trattative ancora in fase di stallo, a conferma di una fase di transizione importante per il futuro della rosa.