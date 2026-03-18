L'Euroderby di Europa League tra Roma e Bologna mette di fronte due maestri del nostro calcio. L'evoluzione della difesa a tre e la marcatura a uomo di Gasperini sfidano il possesso palla e la linea altissima di Italiano in una notte da sogno europeo

Francesco Intorre 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 13:31)

L'attesa nella Capitale è febbrile. Giovedì sera lo Stadio Olimpico accenderà le luci su uno degli Euroderby più affascinanti e indecifrabili degli ultimi anni, la Roma di Gian Piero Gasperini ospita il Bologna di Vincenzo Italiano in una notte di Europa League che promette scintille dal primo all'ultimo minuto. Non sarà soltanto una sfida decisiva per il passaggio del turno in una competizione continentale, ma un vero e proprio scontro ideologico tra due delle filosofie calcistiche più definite, moderne e spettacolari del panorama europeo.

Da una parte l'intensità brutale, i ritmi forsennati e la ricerca esasperata del duello individuale in ogni zona del campo; dall'altra il dominio del pallone, la fluidità delle posizioni e la ricerca costante della superiorità numerica e posizionale. Un vero e proprio scacchiere in movimento.

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La Roma del Gasp: l'evoluzione a uomo della difesa a tre — La Roma utilizzava il sistema con la difesa a tre già da diverso tempo prima dell'approdo di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa. Ma se il modulo di base è rimasto formalmente lo stesso, l'allenatore di Grugliasco ne ha completamente stravolto l'anima e l'interpretazione. Non si tratta più di una linea di contenimento o di un sistema per palleggiare in sicurezza dal basso, ma di un vero e proprio strumento di aggressione.

La Roma gasperiniana accetta, anzi ricerca, l'uno contro uno a tutto campo, asfissiando i portatori di palla avversari con un pressing feroce e ultra-offensivo. I braccetti della difesa si sganciano costantemente per aggredire in avanti gli attaccanti o i trequartisti rivali fin nella loro metà campo. Nel frattempo, gli esterni di centrocampo garantiscono ampiezza e inserimenti continui sul lato debole, trasformandosi in vere e proprie ali aggiunte. È un calcio dispendioso, fisico e vertiginoso, che mira a togliere ossigeno e tempi di giocata agli avversari, costringendoli all'errore vicino alla propria area di rigore.

Il Bologna di Italiano: palleggio, rotazioni e difesa altissima — Dall'altra parte della barricata c'è Vincenzo Italiano, l'uomo che ha consolidato il Bologna nelle zone nobili del calcio europeo dotandolo di un'identità inequivocabile. La risposta rossoblù all'aggressività romana si basa innanzitutto sul controllo del pallone. In fase di possesso, le rotazioni continue dei centrocampisti e degli esterni rendono la squadra estremamente fluida e difficile da decifrare. Il Bologna ama costruire dal basso con pazienza, attirando la pressione avversaria per poi trovare l'uomo libero alle spalle della prima linea di pressing.

Ma il vero marchio di fabbrica del coraggio tattico di Italiano è l'atteggiamento senza palla. Il Bologna gioca con una linea difensiva altissima. I centrali rossoblù stazionano spesso nei pressi della linea di centrocampo per accorciare la squadra in pochissimi metri, compattare le linee e facilitare la riconquista immediata del pallone. Questa scelta, tanto coraggiosa quanto rischiosa, sarà uno dei temi chiave della partita.

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Le chiavi del match: trappole e transizioni — Il duello tattico all'Olimpico vivrà sul filo del rasoio. Contro la ferrea marcatura a uomo del Gasp, la chiave per Italiano sarà il movimento senza palla. I giocatori del Bologna dovranno essere bravi a svuotare le loro zone di competenza per far inserire i compagni, costringendo i difensori giallorossi a rompere la linea o a seguirli in zone di campo a loro non congeniali. Se il palleggio del Bologna riuscirà a eludere la prima aggressione, gli spazi che si apriranno alle spalle dei centrocampisti della Roma potrebbero essere fatali.

Viceversa, se l'intensità della Roma dovesse avere la meglio costringendo i rossoblù all'errore, le verticalizzazioni immediate degli avanti giallorossi potrebbero fare malissimo proprio alle spalle di quella linea difensiva altissima schierata da Italiano. Chi riuscirà a imporre il proprio ritmo, portando la partita sul proprio binario tattico, metterà un'ipoteca pesante sul passaggio del turno in questo magnifico Euroderby.

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