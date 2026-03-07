Da un lato il Genoa con 10 cambi in 6 anni, dall'altro la Roma alla ricerca di un ciclo stabile e vincente. Riusciranno De Rossi e Gasperini a invertire la rotta e restare a lungo su due delle panchine più scottanti della Serie A?

Domenica 8 Marzo alle 18:30 Genoa e Roma si sfideranno allo stadio Ferraris. Ma, oltre al duello in campo tra due delle formazioni con più storia nel calcio nostrano, un'altra è la sfida da superare per entrambe le squadre: riuscire a costruire un ciclo con un'allenatore che possa dare soddisfazioni. I due club infatti hanno dimostrato grandi difficoltà negli ultimi anni a trovare stabilità con un uomo in panchina.

Da una parte i rossoblù, che hanno cambiato 10 allenatori negli ultimi 6 anni, provando anche l'amarezza della retrocessione, dall'altra i giallorossi che sono riusciti a togliersi qualche soddisfazione ma vogliono ambire a posizioni più alte in classifica e perché no, qualche trofeo da mettere in bacheca. E il destino vuole che gli uomini scelti per provarci siano proprio Daniele De Rossi, che tanto ha dato alla Roma, e Giampiero Gasperini, forse l'ultimo allenatore ad aver reso il giusto onore ad una piazza come Genova.

Genoa: la panchina più instabile della serie A — 10 allenatori negli ultimi 6 anni. È un numero impressionante a pensarci, e ci da la dimensione di quanto sia difficile sedersi sulla panchina del Grifone e restarci a lungo. La lunga lista degli esonerati inizia con Thiago Motta. L'ex centrocampista dell'Inter sulla panchina del Genoa riesce a resistere per soli due mesi, esonerato per lasciare spazio a Nicola con l'obiettivo di salvare il club dalla Serie B. Nell'anno successivo la squadra viene affidata a Rolando Maran fino a Dicembre, poi la società decide di virare su un altro allenatore esperto in salvezze, Davide Ballardini. Ballardini riesce a concludere bene il campionato, piazzandosi 11esimo. Piazzamento che spinge il club a lasciarlo in panchina per la nuova stagione.

Nuova stagione però che è quella peggiore. Nel 2021/22 si succedono addirittura 4 allenatori in panchina. Davide Ballardini appunto, poi l'esperimentoShevchenko che però dura solo due mesi, e Blessin da Gennaio fino a fine stagione (con una giornata anche per Abdoullay Konko). Purtroppo per i tifosi, tutte queste successioni possono avere un solo esito: retrocessione. Blessin resta alla guida del grifone anche nel campionato cadetto, fino a Dicembre 2022, quando viene sostituito da Alberto Gilardino.

L'ex attaccante della nazionale riesce a riportare i rossoblù in serie A ed è l'unico allenatore che è riuscito a restare seduto su questa scottante panchina per quasi due anni. Insoddisfatta dei suoi risultati, la dirigenza ha chiamato un'altra ex star della Serie A, Patrick Vieira. Se la prima parte di avventura ligure del francese era iniziata sull'onda giusta, nella stagione attuale Vieira stava facendo molto male. Squadra priva di idee, mentalità ultra offensiva e appena 6 punti dopo 10 giornate. L'epilogo, chiaramente, non poteva essere che l'ennesimo esonero.

Daniele De Rossi: l'uomo giusto? — L'uomo scelto dalla dirigenza rossoblù per porre fine a questo periodo terribile è Daniele De Rossi. Prendere una squadra a stagione già avviata e con uno score cosi deludente non è mai facile, ma Capitan Futuro non ha mai avuto paura delle sfide. Il suo curriculum da allenatore non è di certo il migliore in circolazione: due esperienze, Spal e Roma, due esoneri. I risultati ottenuti in Liguria però per il momento, dicono altro. Da quando siede sulla panchina del Grifone Daniele ha ottenuto 5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte in campionato (più l'eliminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta).

Risultati che hanno portato il Genoa dal fondo della classifica al 15esimo posto. La squadra è in piena lotta salvezza, certo, ma per lo meno i tifosi si sono riappassionati dopo che la stagione sembrava aver perso la piega peggiore. L'ex capitano della Roma ha riportato entusiasmo in un ambiente spento, e in più ha trasmesso il suo carattere ai giocatori in campo che sembrano rivitalizzati. Ora la sfida contro l'amore di una vita, che potrà portare il Genoa in alto o tenerlo ancorato alla lotta per non retrocedere.

Progetti lunghi e svolte improvvise: la panchina della Roma — La storia recente della panchina della Roma è fatta di alti e bassi: si sono alternati infatti a dei mini-cicli delle vere e proprie comparse a Trigoria. Andando a ritroso il primo della lista è Rudi Garcia. Col francese in panchina i tifosi giallorossi sono tornati a sognare uno scudetto (che da quelle parti manca ormai da troppo tempo) per poi arrendersi ad una Juventus troppo più forte in due occasioni. Dopo il triennio Garcia, c'è stato un ritorno speciale a Trigoria. La società ha richiamato Luciano Spalletti, che però stavolta è durato un solo anno, complice anche il rapporto complicato con Francesco Totti.

Dopo di lui il club chiama Di Francesco, che aveva fatto vedere ottime cose a Sassuolo. L'allenatore pescarese al primo anno centra una clamorosa semifinale di Champions League (persa contro il Liverpool) dopo una rimonta pazzesca contro il Barcelona, uno dei momenti più alti della storia recente giallorossa.

Champions dolcissima che poi è stata anche amara per il tecnico, che viene esonerato dopo una sconfitta contro il Porto. Al suo posto papàRanieri per traghettare la squadra fino al termine della stagione, che si conclude con un 6° posto. Stagione 19/20 che inizia con in panchina una vecchia conoscenza del calcio italiano, Paulo Fonseca, che otterrà in due anni un 5° e un 7° posto.

A questo punto i Friedkin hanno voluto dare alla piazza un nome di quelli che fanno tornare allo stadio perfino i più scettici: Josè Mourinho. Col Mago di Setubal in panchina i giallorossi riescono a vincere la prima edizione ufficiale della Conference League, e sfiorano la doppietta perdendo la finale di Europa League nella stagione successiva. Esonerato nel Gennaio 2024, complice un rapporto ormai logoro, è stato sostituito proprio dal grande avversario della prossima sfida, Daniele De Rossi.

DDR ha terminato la stagione per poi iniziare la successiva, ma già a Settembre la società ha deciso di esonerarlo. Al suo posto Juric, durato 3 mesi, che ha preso una Roma messa male e l'ha lasciata anche peggio, tanto da obbligare i dirigenti a richiamare per l'ennesima volta SirClaudio (Ranieri) per non buttare via la stagione. E proprio Ranieri, diventato responsabile tecnico a fine stagione, il responsabile della scelta del suo successore.

Da Genoa a Roma passando per Bergamo: Gasperini uomo della provvidenza — I risultati di Giampiero Gasperini sono sotto gli occhi di tutti. Il tecnico di Grugliasco dopo aver fatto molto bene a Genoa, ha compiuto un vero e proprio capolavoro a Bergamo. Prima di lui l'Atalanta era una squadra abitutata ad orbitare tra la serie A e la serie B, adesso la Dea è conosciuta in tutta europa.

E proprio con Gasperini, grazie anche ovviamente al supporto di una società efficiente quale quella messa in piedi dai Percassi, l'Atalanta ha abituato tutti a piazzamenti d'alta classifica e imprese in campo europeo, tanto da arrivare addirittura a vincere un'Europa League, giocando un calcio super innovativo che è stato copiato da molte squadre italiane e non. E l'obiettivo dei Friedkin è chiaro: il Gasp in panchina vuol dire innanzitutto un tecnico con cui poter costruire un percorso lungo, ma soprattutto riportare la Roma a lottare stabilmente se non per lo scudetto ma almeno per un posto nell'Europa che conta. E il bilancio ad oggi è piu che soddisfacente.

Qualificati agli ottavi di Europa League direttamente dalla League Phase, e un saldo 4° posto in classifica a soli 6 punti dal Milan secondo. Tutto questo giocando metà stagione praticamente senza una punta, viste le difficoltà di Dovbyk e Ferguson e i numerosi infortuni degli altri; oltre a rivitalizzare gente come Mancini e Cristante che anche grazie a lui sono praticamente certi di un posto in nazionale per i play-off. Gasp forse non farà miracoli, ma ci va molto vicino.