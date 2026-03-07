derbyderbyderby calcio italiano serie a Fiorentina-Parma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Fiorentina-Parma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato
All'ArtemioFranchi andrà in scena Fiorentina-Parma. Una sfida chiave per entrambe le compagini che inseguono la salvezza, soprattutto, nelle file dei padroni di casa che puntano al bottino pieno per scacciare via i pensieri negativi. Il match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A è in programma domenica 8 marzo alle ore 15:00. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Fiorentina-Parma, dove vedere la gara

La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

La situazione delle due squadre

La Fiorentina si trova in difficoltà in sedicesima posizione con appena 24 punti e una corsa alla salvezza tutt'altro che prevedibile. A Firenze i risultati vanno e vengono come testimoniano gli ultimi cinque incontri di campionato, dove gli uomini di Vanoli hanno prima rimediato la sconfitta sul campo del Napoli e il pareggio interno sul Torino, poi, vinto con Como e Pisa, prima di tornare a subire il ko esterno per mezzo dell'Udinese. Quanto al cammino europeo, invece, i viola conquistano l'accesso agli ottavi di finale superando il Jagiellonia.

Il Parma contrariamente a quanto fatto dagli avversari, sta disputando una stagione piuttosto positiva e con i suoi 33 punti raccolti, pensa seriamente di conquistare la salvezza con largo anticipo. Nelle ultime partite i ducali hanno dimostrato equilibrio e caparbietà, soprattutto dopo la sconfitta interna contro la Juventus che anticipato le tre vittorie successive con Bologna, Verona e Milan, mentre nella scorsa giornata di campionato hanno rimediato un pareggio nello scontro diretto contro il Cagliari.

Probabili formazioni di Fiorentina-Parma

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Ranieri, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli

Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabè, Keita, Ordonez; Strefezza, Pellegrino, Oristanio. Allenatore: Carlos Cuesta

