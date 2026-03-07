Vigilia di Lecce-Cremonese, Nicola: “Questo è il momento dell’azione”

La sfida tra Lecce e Cremonese sarà sicuramente fondamentale per entrambe le due compagini. Entrambe le squadre hanno 24 punti e vogliono mandare un segnale forte. Sicuramente nella partita di domani alle 12:30 non si deciderà se una delle due si salverà o meno, ma il fattore mentale in questo finale di campionato sarà una prerogativa fondamentale. Davide Nicola incontra nuovamente la sua ex squadra questa volta da avversario. Con i salentini ha vissuto una parentesi nella stagione 2020/21 in Serie B, prima di passare ad altre esperienze in Serie A e B.