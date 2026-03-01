Cremonese, Nicola: “Prestazione positiva e atteggiamento giusto”

Al Giovani Zini termina 0-2 la sfida tra Cremonese e Milan . I padroni di casa restano riescono a minimizzare i pericoli offensivi dei rossoneri fino al 90' . La partita dunque era giunta quasi al termine quando i rossoneri siglano addirittura due gol, con Pavlovic prima e Leao dopo. Per la Cremonese di Davide Nicola si tratta di una sconfitta che pesa come un macigno in ottica salvezza, mentre gli uomini di Allegri restano a 10 lunghezze di distanza dall' Inter .

Ora, per Vardy e compagni ci sarà la trasferta contro il Lecce. Quello che sarà a tutti gli effetti un vero e proprio big match per la coda della classifica. Al termine del match, il tecnico dei grigiorossi ha analizzato la partita contro i rossoneri, ai microfoni di DAZN: "Soddisfatto della partita. I ragazzi hanno giocato bene e non ho nulla da dire, se non di avere il rammarico per il finale".