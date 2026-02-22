Allo Stadio Olimpico termina con un netto 3-0 il parziale tra Roma e Cremonese. Cristante, Ndicka e Pisilli condannano la formazione di Nicola che incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite disputate e la dodicesima stagionale. Il match si decide tutto nella seconda frazione di gioco dopo un equilibrio durato fino al primo gol dal capitano dei giallorossi siglato al 59'.