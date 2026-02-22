Allo Stadio Olimpico termina con un netto 3-0 il parziale tra Roma e Cremonese. Cristante, Ndicka e Pisilli condannano la formazione di Nicola che incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite disputate e la dodicesima stagionale. Il match si decide tutto nella seconda frazione di gioco dopo un equilibrio durato fino al primo gol dal capitano dei giallorossi siglato al 59'.
Cremonese, Nicola: "Puntiamo a tornare incisivi. Continuo a credere nella salvezza"
Le Dichiarazioni
All'Olimpico, termina 3-0 la sfida tra Roma e Cremonese. Ecco le dichiarazioni di Nicola al termine del match
I grigiorossi restano dunque in sedicesima posizione in classifica con 24 punti, a tre lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione. Dopo che il direttore di gara ha indetto la parole fine sull'incontro, il tecnico della Cremonese, Davide Nicola ha analizzato la sconfitta ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "Giocare contro la Roma non è semplice. Possiamo tornare ad essere più incisivi come fatto in passato. Continuo a essere fiducioso per la salvezza".
