Contro il Genoa la Cremonese non riesce ad andare oltre lo 0-0. In conferenza stampa, al termine della sfida, è intervenuto Davide Nicola: il tecnico dei grigiorossi ha commentato il match e ha parlato anche dell'obiettivo stagionale del club.
derbyderbyderby calcio italiano serie a Cremonese, Nicola: “Il campionato è competitivo, ma il nostro obiettivo non ci darà tregua”
Le dichiarazioni
Cremonese, Nicola: “Il campionato è competitivo, ma il nostro obiettivo non ci darà tregua”
La Cremonese strappa un punto e muove la classifica contro il Genoa. Al termine della sfida, Davide Nicola ha raccontato il match in conferenza stampa