derbyderbyderby calcio italiano serie a Cremonese, Nicola: “Il campionato è competitivo, ma il nostro obiettivo non ci darà tregua”

Le dichiarazioni

Cremonese, Nicola: “Il campionato è competitivo, ma il nostro obiettivo non ci darà tregua”

La Cremonese strappa un punto e muove la classifica contro il Genoa. Al termine della sfida, Davide Nicola ha raccontato il match in conferenza stampa
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Cremonese Nicola

Contro il Genoa la Cremonese non riesce ad andare oltre lo 0-0. In conferenza stampa, al termine della sfida, è intervenuto Davide Nicola: il tecnico dei grigiorossi ha commentato il match e ha parlato anche dell'obiettivo stagionale del club.

© RIPRODUZIONE RISERVATA