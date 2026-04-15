In questa stagione, il messicano non ha avuto l'impatto che tutti si aspettavano ed una delle cause è l'infortunio alla caviglia

Jacopo del Monaco 15 aprile - 12:29

Tra gli attaccanti del Milan di questa stagione figura anche Santiago Giménez. Il numero 7, però, non ha avuto l'impatto che tutti speravano sull'annata rossonera ed uno dei motivi sta nell'infortunio che ha riportato. L'ex Feyenoord, infatti, a causa di un problema alla caviglia che si portava dietro da tempo si è sottoposto ad un intervento per poi restare ai box per diversi mesi. Nel corso di una recente intervista, il Bebote ha parlato della stagione complicata che sta vivendo ed anche di un desiderio, quello di tornare a vestire la maglia del Cruz Azul, club che l'ha lanciato nel calcio professionistico.

Milan, Giménez: "È stato un anno complicato a causa dell'infortunio. Un giorno vorrei tornare al Cruz Azul" — In questa stagione, Giménez ha trovato la via del gol soltanto una volta, per la precisione nel match di Coppa Italia contro il Lecce disputato il 23 settembre. Dopo poco più di un mese, precisamente il 28 ottobre, Giménez ha giocato la sua ultima partita da titolare coi rossoneri nel match di Serie A contro l'Atalanta venendo sostituito al 62' per infortunio. Da quel momento, ha avuto inizio un lungo periodo di stop e, il 21 marzo, il Bebote ha fatto il suo ritorno in campo negli ultimi minuti della gara contro il Torino. Intervistato da Record Mexico, Giménez ha speso qualche parola sulla sua stagione: "Anno complicato, avevo iniziato la stagione con tante aspettative e la squadra era prima. Volevo raggiungere obiettivi stagionali, poi è arrivato l'infortunio".

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Parlando del lungo stop, invece, ha dichiarato: "Ho sempre pensato che non bisogna guardare al passato, bensì al presente per costruire il futuro. Adesso sto bene e mi sto allenando e lavoro per tornare al 100%". Infine, il messicano ha parlato anche del suo futuro con un possibile ritorno al Cruz Azul: "Tornare in Messico è un desiderio che ho e si realizzerà tra molti anni. Mi piace stare in Europa, ma sarebbe bello vestire di nuovo la maglia del Cruz Azul. Negli anni in cui ho giocato lì, abbiamo segnato un'epoca col record di punti ed i titoli vinti. Ho avuto la fortuna di giocare in quella squadra ed è stato magnifico".