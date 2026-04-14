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L’agente di Calhanoglu: “Sta benissimo all’Inter, zero trattative con il Galatasaray”

Calhanoglu Inter
L'agente del turco smentisce ogni voce del centrocampista, l'ex Milan non ha mai avuto trattative con il club turco
Giammarco Probo
Giammarco Probo

Regista imprescindibile e punto di riferimento nello scacchiere nerazzurro, Çalhanoglu continua a rappresentare uno degli elementi chiave dell’Inter. Con la sua visione di gioco, la qualità nella gestione del possesso e la capacità di incidere anche in zona gol, il centrocampista turco si è confermato fondamentale negli equilibri della squadra.

Nelle ultime ore, inoltre, sono arrivate parole chiare da parte del suo entourage nei confronti dell'esperto Fabrizio Romano: l’agente ha infatti smentito con decisione le voci di una possibile trattativa con il Galatasaray, sottolineando come il giocatore sia pienamente concentrato sul presente in nerazzurro e si trovi molto bene a Milano, dove intende proseguire il proprio percorso senza distrazioni.

Atalanta Inter
MILAN, ITALY - OCTOBER 29: Hakan Calhanoglu of FC Internazionale celebrates after scoring their team's third goal during the Serie A match between FC Internazionale and ACF Fiorentina at Giuseppe Meazza Stadium on October 29, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

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Le dichiarazioni dell'agente di Calhanoglu

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LE PAROLE DELL'AGENTE -"Ha un contratto con I'Inter fino al 2027 ed è molto felice  all'Inter. Le voci su un possibile trasferimento al Galatasaray sono emerse più volte in passato non sono veritiere, sta bene qui".

LE POSSIBILI TRATTATIVE CON IL CLUB TURCO - "Non sono mai esistite trattative con il Galatasaray né la scorsa estate né a gennaio. Hakan rimane completamente concentrato su ciò che conta davvero in questa fase, I'Inter e la lotta per lo scudetto".

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IL GIUDIZIO SUL CAMPIONATO DEL TURCO -"Settimana dopo settimana, sta migliorando alla grande regalando prestazioni da leader, guardando con grande orgoglio e determinazione ai prossimi Mondiali, dove guiderà la sua nazionale da capitano" 

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