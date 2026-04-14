Regista imprescindibile e punto di riferimento nello scacchiere nerazzurro, Çalhanoglu continua a rappresentare uno degli elementi chiave dell’Inter. Con la sua visione di gioco, la qualità nella gestione del possesso e la capacità di incidere anche in zona gol, il centrocampista turco si è confermato fondamentale negli equilibri della squadra.
le parole
L’agente di Calhanoglu: “Sta benissimo all’Inter, zero trattative con il Galatasaray”
Nelle ultime ore, inoltre, sono arrivate parole chiare da parte del suo entourage nei confronti dell'esperto Fabrizio Romano: l’agente ha infatti smentito con decisione le voci di una possibile trattativa con il Galatasaray, sottolineando come il giocatore sia pienamente concentrato sul presente in nerazzurro e si trovi molto bene a Milano, dove intende proseguire il proprio percorso senza distrazioni.
Le dichiarazioni dell'agente di Calhanoglu—
LE PAROLE DELL'AGENTE -"Ha un contratto con I'Inter fino al 2027 ed è molto felice all'Inter. Le voci su un possibile trasferimento al Galatasaray sono emerse più volte in passato non sono veritiere, sta bene qui".
LE POSSIBILI TRATTATIVE CON IL CLUB TURCO - "Non sono mai esistite trattative con il Galatasaray né la scorsa estate né a gennaio. Hakan rimane completamente concentrato su ciò che conta davvero in questa fase, I'Inter e la lotta per lo scudetto".
Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365
IL GIUDIZIO SUL CAMPIONATO DEL TURCO -"Settimana dopo settimana, sta migliorando alla grande regalando prestazioni da leader, guardando con grande orgoglio e determinazione ai prossimi Mondiali, dove guiderà la sua nazionale da capitano"
© RIPRODUZIONE RISERVATA