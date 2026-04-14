Dopo il 3-0 subito dall’Udinese, il Milan di Allegri deve reagire per restare in corsa Champions. Critiche su Leao e futuro in bilico, mentre Pazzini commenta il momento a Pressing.

Giammarco Probo 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 17:22)

Dopo la pesante sconfitta casalinga per 0-3 contro l’Udinese, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a una reazione immediata. I rossoneri non possono permettersi ulteriori passi falsi nella corsa alla qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League, obiettivo che rischia di complicarsi seriamente se l’atteggiamento visto nelle ultime uscite dovesse confermarsi.

Nel mirino della critica è finito soprattutto Rafael Leao, bersagliato dai fischi del pubblico e protagonista di una delle stagioni più deludenti da quando veste la maglia rossonera. Intorno al suo futuro, inoltre, continuano a rincorrersi voci insistenti: non è escluso che in estate il portoghese possa lasciare il club, chiudendo così un ciclo lungo diverse stagioni.

Sul tema Leao è intervenuto anche l’ex attaccante rossonero Giampaolo Pazzini che, nel corso del programma Pressing, ha espresso la propria opinione sul momento del portoghese.

Le dichiarazioni di Pazzini su Leao — IL PENSIERO DI GIAMPAOLO PAZZINI SUL PORTOGHESE -"Ero sicurissimo sulla stagione di Leao, pensavo che con Allegri potesse trovare la sua dimensione. Oggi invece sono convinto che se al Milan dovesse arrivare in estate un'offerta per il portoghese non ci penserebbero due volte".

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Le statistiche del portoghese in questa stagione — Nella stagione 2025/2026 Rafael Leao ha collezionato 26 presenze con l’AC Milan, realizzando 10 gol (9 in Serie A e 1 in Coppa Italia). Numeri non particolarmente elevati, condizionati però dai numerosi problemi fisici che ne hanno segnato l’annata.

Si tratta di statistiche che fanno riflettere, soprattutto se rapportate agli standard a cui il talento portoghese aveva abituato nelle stagioni precedenti, caratterizzate da ben altri numeri e continuità di rendimento.