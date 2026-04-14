derbyderbyderby calcio italiano Milan, senti Rabiot: “I fischi a Leao sono ingiusti, li meritiamo tutti”

IL CASO

Milan, senti Rabiot: “I fischi a Leao sono ingiusti, li meritiamo tutti”

Juventus Milan
Sul banco degli imputati due protagonisti: Massimiliano Allegri in panchina e Rafa Leao in campo, fischiato senza sosta dai supporter di San Siro, difeso dal suo compagno di squadra in un'intervista.
Alessia Bartiromo
Alessia Bartiromo

Il Milan si lecca le ferite dopo l'inaspettato ko casalingo sabato contro l'Udinese, perdendo ancora terreno guardando la vetta della classifica e avvicinando ancora di più le inseguitrici, mettendo a repentaglio il piazzamento Champions e rilanciando nella mischia la Juventus che dista solo tre punti. Sotto i riflettori non solo il risultato negativo dei rossoneri ma in particolar modo la prestazione particolarmente al di sotto delle aspettative. Sul banco degli imputati due protagonisti: Massimiliano Allegri in panchina e Rafa Leao in campo, fischiato senza sosta dai supporter di San Siro. A parlare della situazione è Rabiot ai microfoni di Sport Mediaset, prendendo le difese del suo compagno di squadra. << GUARDA IL VIDEO SU MILANISTI CHANNEL >>

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