Milan, senti Rabiot: “I fischi a Leao sono ingiusti, li meritiamo tutti”

Il Milan si lecca le ferite dopo l'inaspettato ko casalingo sabato contro l'Udinese, perdendo ancora terreno guardando la vetta della classifica e avvicinando ancora di più le inseguitrici, mettendo a repentaglio il piazzamento Champions e rilanciando nella mischia la Juventus che dista solo tre punti. Sotto i riflettori non solo il risultato negativo dei rossoneri ma in particolar modo la prestazione particolarmente al di sotto delle aspettative. Sul banco degli imputati due protagonisti: Massimiliano Allegri in panchina e Rafa Leao in campo, fischiato senza sosta dai supporter di San Siro. A parlare della situazione è Rabiot ai microfoni di Sport Mediaset, prendendo le difese del suo compagno di squadra. << GUARDA IL VIDEO SU MILANISTI CHANNEL >>