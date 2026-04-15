Inter avanti con Chivu. Nonostante una Champions League deludente, con la prematura eliminazione contro il Bodo Glimt, tra i confini nazionali l’Inter vince e convince. I nerazzurri sono ora a un passo dallo Scudetto e, con una semifinale di Coppa Italia in arrivo, il doblete non è più un’ipotesi lontana.
Inter
Chivu verso il rinnovo con l’Inter: tutti i dettagli tra clausole e ingaggio
Il tecnico ha preso la squadra dopo il ciclo di Inzaghi. Ha risollevato il morale del gruppo e cambiato l’inerzia della stagione. Da un’annata senza titoli si è passati a una corsa in cui il trionfo è ormai questione di numeri. La società è soddisfatta del percorso e vuole ripartire da lui: per questo motivo, il rinnovo è sempre più vicino.
Le cifre del rinnovo di Chivu—
Secondo La Gazzetta dello Sport, il contratto di Chivu scadrà il 30 giugno 2027. L’Inter però vuole prolungarlo fino al 2028, con opzione fino al 2029. Il segnale è chiaro: il club punta su di lui anche per il futuro. Ma non si tratta solo di durata. La società è infatti pronta a raddoppiare lo stipendio del tecnico. Chivu, dunque, passerebbe dai 2,5 milioni attuali a una cifra tra i 4 e i 5 milioni a stagione.
Un ingaggio in linea con i grandi allenatori della Serie A. Inoltre, il rinnovo darebbe a Chivu ancora più peso nelle scelte: non solo in campo, ma anche sul mercato. L’accordo è vicino ed appare soltanto come una formalità: quando arriverà la certezza aritmetica dello Scudetto, tutto sarà ufficiale. A quel punto, l’Inter potrà dire davvero di aver iniziato un nuovo ciclo.
Clicca sull'immagine qua sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Chivu verso un'impresa storica—
I numeri raccontano bene il lavoro dell’allenatore. Se dovesse arrivare lo Scudetto, Chivu diventerebbe il quarto tecnico a vincere la Serie A alla prima stagione. Prima di lui ci sono riusciti Vycpalek (1972), Sacchi (1989) e Mourinho (200). Non viene considerata l’esperienza al Parma, con Chivu che subentrò a stagione in corso. Infine, lo Scudetto lo porterebbe in un altro gruppo ristretto. Sarebbe il terzo allenatore nella storia dell'Inter a vincere il campionato sia da giocatore che da tecnico, dopo Castellazzi e Fossati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA