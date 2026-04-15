Nonostante una Champions League deludente, la società è soddisfatta del percorso e vuole ripartire da lui: per questo motivo, il rinnovo è sempre più vicino.

Antonino Paradino 15 aprile 2026 (modifica il 15 aprile 2026 | 10:43)

Inter avanti con Chivu. Nonostante una Champions League deludente, con la prematura eliminazione contro il Bodo Glimt, tra i confini nazionali l’Inter vince e convince. I nerazzurri sono ora a un passo dallo Scudetto e, con una semifinale di Coppa Italia in arrivo, il doblete non è più un’ipotesi lontana.

Il tecnico ha preso la squadra dopo il ciclo di Inzaghi. Ha risollevato il morale del gruppo e cambiato l’inerzia della stagione. Da un’annata senza titoli si è passati a una corsa in cui il trionfo è ormai questione di numeri. La società è soddisfatta del percorso e vuole ripartire da lui: per questo motivo, il rinnovo è sempre più vicino.

Le cifre del rinnovo di Chivu — Secondo La Gazzetta dello Sport, il contratto di Chivu scadrà il 30 giugno 2027. L’Inter però vuole prolungarlo fino al 2028, con opzione fino al 2029. Il segnale è chiaro: il club punta su di lui anche per il futuro. Ma non si tratta solo di durata. La società è infatti pronta a raddoppiare lo stipendio del tecnico. Chivu, dunque, passerebbe dai 2,5 milioni attuali a una cifra tra i 4 e i 5 milioni a stagione.

Un ingaggio in linea con i grandi allenatori della Serie A. Inoltre, il rinnovo darebbe a Chivu ancora più peso nelle scelte: non solo in campo, ma anche sul mercato. L’accordo è vicino ed appare soltanto come una formalità: quando arriverà la certezza aritmetica dello Scudetto, tutto sarà ufficiale. A quel punto, l’Inter potrà dire davvero di aver iniziato un nuovo ciclo.

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Chivu verso un'impresa storica — I numeri raccontano bene il lavoro dell’allenatore. Se dovesse arrivare lo Scudetto, Chivu diventerebbe il quarto tecnico a vincere la Serie A alla prima stagione. Prima di lui ci sono riusciti Vycpalek (1972), Sacchi (1989) e Mourinho (200). Non viene considerata l’esperienza al Parma, con Chivu che subentrò a stagione in corso. Infine, lo Scudetto lo porterebbe in un altro gruppo ristretto. Sarebbe il terzo allenatore nella storia dell'Inter a vincere il campionato sia da giocatore che da tecnico, dopo Castellazzi e Fossati.