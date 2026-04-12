Nessuno tra i centrocampisti centrali segna quanto lo scozzese: quale sarà il futuro per lui se il Napoli non dovesse riuscire a portare a casa il grosso obiettivo?

Pietro Rusconi Redattore 12 aprile - 19:41

Il Napoli ha pareggiato 1-1 col Parma eppure qualcuno troverà qualche motivo per sorridere. Scott McTominay ha siglato la rete del pareggio e si trova a scalare sempre più posizioni nelle top 10 di centrocampisti più impattanti dell'Europa. Lo scozzese infatti è uno dei pochi giocatori capaci di salvarsi nella terribile partita odierna. Carlos Cuesta ha preparato una partita molto tosta per i i ragazzi di Conte, che non hanno saputo trovare gli spazi giusti, soprattutto nel primo tempo.

Strefezza e la sua velocità hanno colto di sorpresa la linea difensiva degli azzurri, siglando così l'1-0 dopo un solo minuto di gioco. La situazione più favorevole alla squadra di Parma, che con le situazioni di sofferenza e resistenza va a nozze per lo stile di gioco tignoso e poco produttivo. Tuttavia, la qualità del Napoli si è fatta notare e sentire parecchio nel secondo tempo. L'ingresso di Alisson Santos, la classe eterna di Kevin De Bruyne e la conferma stagionale di Højlund hanno permesso alla squadra di Conte di attaccare con più insistenza, meno prevedibilità e tanto ritmo. Proprio il centravanti danese ha servito Scott McTominay per l'1-1 che dà una piccola speranza scudetto per il Napoli.

I numeri offensivi di Scott McTominay —

Per il giocatore scozzese ex United arriva così l'ottavo gol in campionato e dodicesimo in stagione (altri 4 in Champions League). La sua produzione offensiva è aumentata parecchio dal suo arrivo in Italia. Antonio Conte ha radicalmente cambiato il suo stile di gioco trasformandolo da mediano box to box a centrocampista di supporto all'attacco. Non è stato raro vederlo al fianco di Romelu Lukaku nella scorsa cavalcata scudetto e anche quest'anno ha bazzicato parecchio nelle zone offensive.

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Scott McTominay, con la rete al Parma, ha raggiunto 20 reti complessive nelle ultime due stagioni ed è il primo centrocampista centrale a farlo tra i primi cinque campionati europei. Allargando il campione ai trequartisti, solo l'inglese Cole Palmer ha registrato numeri migliori (24 reti) nello stesso lasso temporale.