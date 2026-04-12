Antonio Conte non molla lo Scudetto. Sempre in attesa della sfida tra Como e Inter di stasera, il tecnico rimarca le ambizioni di primato in classifica. Ai suoi, invece, un appunto sulla distrazione iniziale del gol del Parma

Francesco Lovino Redattore 12 aprile - 19:07

Il Napoli frena all'Ennio Tardini di Parma. Quella che pareva essere la partita del definitivo riavvicinamento della squadra di Antonio Conte all'Inter di Chivu s'è rivelata un mezzo passo falso. Adesso, tutti potrebbero fare un passo indietro sullo Scudetto, eppure c'è chi come il tecnico salentino coltiva ancora la speranza del tricolore.

Scudetto capitolo chiuso? Conte non ci sta: "Sogno ancora acceso" Un 1-1 amaro che non può far felici gli uomini di Antonio Conte. La partita è subito iniziata con una distrazione pagata a carissimo prezzo dagli azzurri. Questi ultimi, unici rimasti come potenziali inseguitori dell'Inter, non possono far altro che sperare in un risultato negativo dei nerazzurri questa sera nel derby lombardo col Como. Intanto però Conte a DAZN ha analizzato la corsa scudetto, ritenendola ancora più viva che mai.

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Ecco le sue parole: "Il sogno non viene spento, mancano ancora sei partite. Era comunque un sogno legato solamente a chi ci sta davanti. Vedendo i numeri dell'Inter era comunque un sogno bello ardito da fare. Ci siamo avvicinati ma di un sol punto. Noi continuiamo e dobbiamo dare il massimo fino alle fine".

La gara degli azzurri: "Distrazione fatale, ma ai ragazzi..." — Una situazione di gioco provata e riprovata, evidentemente però non è bastato ad evitare che si riproponesse in campo. Antonio Conte è apparso rammaricato per quanto visto sul rettangolo verde: "Non c'è da commentare è talmente evidente. Queste situazioni le proviamo tantissime volte. Poi ci sta per il momento e per tutto. A volte si è più emotivi e non si fa la scelta giusta. Sapevamo che davanti ci sarebbe stata una squadra con blocco bassissimo." Ancora sull'approccio dei suoi ha avuto da ridire: "Ci sono cose proprio leggerissime tra chi vince e chi non vince e l'approccio doveva essere più attento".

Adesso, dunque, per quanto il sogno possa rimanere vivo, rimanendo agganciati alle notizie che arriveranno dal Sinigaglia di stasera; il focus viene rimesso sulla Champions League. Ieri la Juventus si è imposta a Bergamo, così come la Roma venerdì è uscita vittoriosa dallo scontro col Pisa. La corsa all'Europa che conta è più viva che mai e Antonio Conte ha detto: "È un punto che muove la classifica e sappiamo che dobbiamo raggiungere la Champions. I ragazzi ce l'hanno messa tutti e non posso rimproverare a loro nulla. Poco da dire ai ragazzi a livello di impegno, voglia e determinazione".