Paulo Sousa, semifinale storica in Champions asiatica e corsa al titolo negli Emirati, ma il futuro del tecnico resta tutto da scrivere.

Vincenzo Bellino Redattore 19 aprile - 10:46

Paulo Sousa sta vivendo una stagione di altissima intensità alla guida dello Shabab Al-Ahli, in un contesto in cui ambizioni sportive e incognite extra-campo si intrecciano in modo sempre più evidente. Il club è ancora pienamente in corsa per la UAE Pro League, distante appena quattro punti dalla vetta, e soprattutto sta vivendo un percorso storico in AFC Champions League, dove ha raggiunto le semifinali per la prima volta dopo 11 anni, riportando la squadra tra le grandi protagoniste del calcio asiatico.

Paulo Sousa, ennesimo traguardo negli Emirati — La cavalcata internazionale dello Shabab Al-Ahli si è costruita su basi solide già nella fase a gironi, dove la squadra ha affrontato tre potenze del calcio saudita come Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli, chiudendo con un bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Successivamente, negli ottavi di finale, è arrivato un successo convincente contro gli iraniani del Tractor con un netto 3-0. Nei quarti, invece, lo Shabab Al-Ahli ha superato i thailandesi del Buriram United per 3-2 dopo i tempi supplementari, conquistando così l’accesso alle semifinali. Ora la squadra è attesa da una sfida di grande fascino contro i giapponesi del Machida Zelvia, in un confronto che rappresenta un ulteriore banco di prova per le ambizioni continentali del club.

E il futuro? — Sul piano personale, però, il futuro del tecnico resta incerto. Le tensioni geopolitiche nell’area e alcune valutazioni sul rinnovo contrattuale alimentano scenari ancora aperti. Non è escluso un possibile ritorno in Europa, con l’Italia considerata una destinazione significativa, oppure un approdo in uno dei campionati top 5 del Vecchio Continente. Già la scorsa estate alcune opportunità erano state prese in considerazione, ma Sousa aveva scelto di proseguire il progetto negli Emirati Arabi Uniti. Oggi, però, il suo futuro rimane completamente in evoluzione, mentre continua a inseguire un’altra impresa continentale alla guida dello Shabab Al-Ahli.