Paulo Sousa, che numeri negli Emirati! Ma può tornare in Italia

Paulo Sousa, numeri importanti alla guida dello Shabab Al-Ahli. Il tecnico portoghese potrebbe però cambiare aria per via della situazione geopolitica in Medio Oriente

Vincenzo Bellino Redattore 16 aprile 2026 (modifica il 19 aprile 2026 | 08:26)

Paulo Sousa sta vivendo una stagione di grande intensità alla guida dello , in un contesto in cui i risultati sportivi di alto livello si intrecciano con incognite extra-campo sempre più rilevanti. Il club è infatti ancora in piena corsa per la UAE Pro League, a soli quattro punti dalla vetta, e contemporaneamente protagonista nella AFC Champions League, dove ha raggiunto un traguardo storico: la qualificazione ai quarti di finale per la prima volta dopo 11 anni, dato che l’ultima volta risaliva al 2015.

Il percorso internazionale è stato costruito anche grazie a una fase a gironi di grande solidità, in cui la squadra ha affrontato tre colossi del calcio saudita come Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli, ottenendo un bilancio di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. A questo si è aggiunto il successo agli ottavi di finale contro gli iraniani del Tractor, battuti con un netto 3-0, mentre nei quarti è in programma la sfida contro i thailandesi del Buriram United, campioni in carica del loro Paese. Tutto questo si somma ai quattro trofei conquistati nell’annata precedente.

Paulo Sousa: numeri importanti, ma futuro in bilico — I dati della stagione confermano la dimensione competitiva del progetto guidato da Paulo Sousa, con lo Shabab Al-Ahli capace di mantenersi stabilmente tra le squadre protagoniste sia a livello nazionale sia internazionale.

In questo quadro sportivo già molto intenso si inserisce però anche la dimensione del futuro di Paulo Sousa: la situazione geopolitica in Medio Oriente e l’incertezza sul rinnovo con lo Shabab Al-Ahli aprono infatti scenari alternativi, tra cui un possibile ritorno in Europa, con l’Italia considerata una destinazione particolarmente significativa per il tecnico, oppure un approdo in uno dei campionati dei Big Five. Già la scorsa estate diverse opportunità in Europa erano state prese in considerazione, ma Sousa aveva scelto di proseguire il progetto negli Emirati, lasciando oggi il suo futuro ancora completamente aperto.