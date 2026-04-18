Il tecnico bresciano è ancora alla caccia dei primi 3 punti del 2026 per i londinesi: la sua ex squadra gli ha giocato un brutto scherzo, pareggiando il match negli ultimi istanti della sfida

Pietro Rusconi Redattore 18 aprile - 21:18

Roberto De Zerbi non ce l'ha fatta nemmeno questa volta. L'impronta del tecnico italiano inizia a farsi vedere a piccoli passi ma ancora non è sufficiente. La sfida di oggi contro il Brighton era molto difficile in partenza. Il tecnico bresciano affrontava il passato che lo ha affermato ancora di più nell'élite del calcio europeo. Coi seagulls Roberto de Zerbi ha conquistato una qualificazione in Europa League con un grande sesto posto e un undicesimo posto la stagione successiva. Adesso su quella panchina siede Fabian Hurzeler, uno degli allenatori più interessanti (soli 33 anni) dell'intera nuova scuola mitteleuropea. Il Brighton si trova attualmente al nono posto ma pienamente in corsa anche per un posto Champions. 47 punti contando il pareggio di oggi, a 1 sola lunghezza dal Brentford/Chelsea per EL/Conference League e a 5 dal Liverpool per la Champions.

Gli spurs invece affogano sempre di più negli abissi del fondo classifica inglese. 31 punti e terzultimo posto in attesa delle sfide di Forest (33) e West Ham (31) nei prossimi giorni. Nonostante tutto, il calendario propone solo Chelsea e Aston Villa come avversarie della zona alta e annuncia importanti scontri diretti con Wolves, Everton e Leeds.

Roberto de Zerbi ci ha provato ma non abbastanza — Il Tottenham Hotspur prosegue così la sua lunghissima strisce di partite senza vittoria nella Premier League del 2026. Da Frank a RDZ, passando per Tudor. Tre allenatori diversi eppure nessuno è stato in grado di portare a casa 3 punti fondamentali. Tuttavia, la prestazione oggi non è mancata.

Il match ha avuto un buon inizio da parte degli spurs, con la rete di Pedro Porro al 39'. Karou Mitoma però ha risposto poco dopo nel recupero del primo tempo, al 48'. Dopo una paziente attesa con occasioni importanti salvate dal provvidenziale Verbruggen, Xavi Simons ha trovato una gemma dalla distanza. Il numero 7, protagonista del match con 1 gol e 1 assist, potrebbe essere una carta decisiva per la salvezza, contando l'apporto scarso donato in questi mesi. Non c'è dubbio che un giocatore della sua qualità possa sbocciare sotto la sapiente guida dell'italiano.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di BET365

Il tiro a giro che ha baciato il palo e poi ha raggiunto la rete, sembrava aver chiuso il match. Ma Roberto De Zerbi non sapeva che sarebbe arrivata un'altra rete nel recupero finale della sfida. Al 95', il numero 10 seagulls Georginio Rutter ha trovato il pareggio insperato. Sangue gelato per lo stadio spurs e grande gioia per il Brighton, prepotentemente in corsa per ritrovare quel posto in Europa che manca proprio dall'epopea Roberto De Zerbi.