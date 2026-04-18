Il 35enne allenatore irlandese ha comunicato l'addio col club di EFL a poche ore dalla sfida col Bradford: un atto inusuale all'interno della logica formale della comunicazione sportiva contemporanea

Pietro Rusconi Redattore 18 aprile - 20:52

La EFL sta entrando nella fase calda della stagione. Se la Premier League è ancora tutta in discussione con il duello fra Arsenal e Manchester City, ai piani più bassi inglesi ci sono verdetti ma anche curiosità. In Championship il Coventry sembra essersi assicurato la promozione, mentre in League One è il Lincoln ad aver dominato il campionato di terza divisione. Tuttavia, le particolarità insite nel calcio inglese minore sembrano entrare nelle logiche anche dei campionati istituzionali. Così, succede che un allenatore può annunciare il termine della sua esperienza col club a stagione in corso e a sole 3 ore dalla partita da giocare. È il caso di Conor Hourihane, futuro ex tecnico del Barnsley, attualmente 12esimo in League One e con qualche minima speranza di accedere ai playoff, distanti 12 punti ma con un match in meno.

Conor Hourihane e l'addio al Barnsley — L'ex calciatore irlandese 35enne, con un passato fra Barnsley, Aston Villa e Swansea, aveva preso incarico del club nel marzo 2025, sostituendo Darell Clarke. Inizialmente nominato ad interim, Conor Hourihane non ha convinto la dirigenza e i tifosi del Barnsley. Il tecnico si è anche sfogato col club aumentando la tensione, per via della cessione del capocannoniere Davis Keillor-Dunn al Wrexham durante il calciomercato invernale.

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Così, a 3 ore dal match col Bradford City (quarto e in piena lotta playoff) terminato poi 2-2, allenatore e dirigenza hanno deciso di separarsi consensualmente. Il comunicato recita: "Il Barnsley Football Club conferma che Conor Hourihane e il club si separeranno di comune accordo al termine della stagione 2025/26. A seguito di discussioni tra le due parti, si è giunti alla conclusione che un cambiamento sarebbe vantaggioso per entrambe in vista della stagione '26-27".

Il tecnico irlandese ha espresso tutta la sua gratitudine al Barnsley e le motivazioni della scelta: "Sono incredibilmente grato al club per avermi dato l'opportunità di iniziare il mio percorso da allenatore, soprattutto in una squadra che significa molto per me. Ringrazio tutti i tifosi col cuore e porterò sempre con me questo club, augurando il meglio per il futuro. Ci sono state discussioni con la società che hanno determinato la separazione in estate, ma ora l'obiettivo è concentrarsi sulle ultime 5 partite e concludere la stagione al meglio".