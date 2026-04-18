Fa discutere l'ennesima data cancellata al rapper americano: questa volta c'entrano i valori del club svizzero

Pietro Rusconi Redattore 18 aprile - 20:17

La caoticità di Kanye West non smetterà mai di abitare questo mondo. Anzi, si potrebbe dire che il suo desiderio di controversia e pandemico sia proprio uno dei motori che fa girare la società contemporanea. Il cantante statunitense infatti è dotato di uno dei talenti musicali più impressionanti degli ultimi vent’anni. Il suo successo nel mondo della musica è misurabile con l’enorme influenza che ha avuto nel panorama musicale globale attraverso dischi come Graduation, My beautiful dark twisted fantasy, yeezus e ye. Inoltre, anche valutando attraverso i freddi numeri, Kanye conta circa 77,4 milioni di ascoltatori su Spotify.

Ye è tornato all’interno delle logiche del commercio musicale con il disco Bully, uscito il 28 marzo passato. Negli ultimi due anni il rapper americano aveva prodotto due progetti non all’altezza come Vultures 1/2 e Donda 2. Tuttavia, per l’occasione Kanye West ha deciso di riportare la sua musica da vivo anche in Europa. Non tutti però hanno accolto con favore il ritorno di Ye per un tour europeo. Le sue frasi attorno ad aborto, antisemitismo e strizzanti l'occhio al nazismo, non convincono sempre le strutture ad ospitarlo. Un caso molto importante accaduto nelle ultime ore, è proprio il rifiuto da parte del Basilea ad ospitare la serata di Kanye West.

Kanye West e lo stadio del Basilea —

Il Sankt Jakob-Park infatti avrebbe dovuto prevedere l'esibizione del rapper USA per la sua tappa in Svizzera. Tuttavia, il club della città di Basilea ha deciso di fare dietro front e annullare l'evento in programma per giugno. Un membro del Basilea ha parlato al giornale The Athletic per trattare la questione degli eventi extra calcio: "Dopo una revisione approfondita, abbiamo deciso di non proseguire con il progetto. Non è conforme ai nostri valori fornire una piattaforma per l'artista in questione in questo determinato contesto".

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La tendenza di separarsi da Kanye West è sempre più diffusa nel mondo contemporaneo. Adidas e Vogue hanno interrotto le collaborazioni e i suoi concerti sono stati annullati anche in UK, Polonia e per ora rinviato in Francia. Anche in Italia la situazione si sta accendendo con l'evento del cantante in programma a Reggio Emilia per il 18 luglio.