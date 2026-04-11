Gli spogliatoi del Basilea sono andati in fumo: un vasto incendio ha distrutto le attrezzature del club. Non si sono registrati feriti

Gianmarco Inguscio Collaboratore 11 aprile - 16:06

Il Basilea ha chiesto alla Lega Calcio Svizzera di rinviare la trasferta contro il Thun a causa di un vasto incendio divampato ieri sera negli spogliatoi del St. Jakob-Park. Le fiamme hanno distrutto quasi tutto: gli spogliatoi della prima squadra, le attrezzature mediche, le divise di gioco, ma anche l'ufficio degli allenatori, quello del team manager, le aree di fisioterapia, le docce e i servizi igienici.

In un colpo solo, dunque, il club svizzero si è ritrovato sprovvisto del necessario per affrontare la prossima partita, valida per la 33ª giornata di campionato contro la capolista Thun. La richiesta è stata accolta dalla Swiss Football League, che ha quindi rinviato la gara.

Basilea, un incendio devastante peer le attrezzature: la nota della società — La società svizzera ha spiegato l'accaduto, tramite un post sui propri canali ufficiali. Di seguito, il comunicato del Basilea: "La partita odierna tra FC Thun e FC Basel 1893 è stata annullata a causa di un incendio divampato nella zona degli spogliatoi della prima squadra presso lo stadio St. Jakob-Park, nella tarda serata di venerdì 10 aprile 2026, per cause ancora in fase di accertamento. L'incendio ha causato ingenti danni materiali, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le fiamme, hanno provocato danni significativi e distrutto completamente gli spogliatoi della prima squadra. Anche l'ufficio degli allenatori, l'ufficio del team manager, le aree di fisioterapia, le docce e i servizi igienici".

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Poi continua il messaggio del club svizzero: "Tra i danni ingenti si annoverano anche gli scarpini da calcio personali, tutte le attrezzature da gioco e di riserva (maglie, abbigliamento da allenamento, ecc.) e le attrezzature mediche e tecniche essenziali per lo svolgimento della partita, che non possono essere sostituite a breve termine. A causa dei danni subiti, del fatto che le catacombe sono ufficialmente sigillate fino a nuovo avviso e della mancanza di attrezzature mediche e da gioco utilizzabili, l'FC Basilea non potrà disputare la partita in trasferta contro l'FC Thun sabato 11 aprile 2026. La Lega Calcio Svizzera ha approvato la richiesta dell'FC Basilea di rinviare la partita".

Sono ancora da stabilire le cause del rogo Attualmente non sono ancora certe le cause e la dinamica dell'accaduto. Nonostante, l'imprevedibilità del rogo, scoppiato intorno alle 21 dal piano terra dell'impianto, i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, riuscendo a scongiurare ulteriori pericoli. Infatti, nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio, che ha mandato in fumo gran parte del materiale tecnico per il pieno e regolare svolgimento delle attività sportive. Per quanto riguarda il recupero, invece, non è stata ancora stabilita una data precisa.