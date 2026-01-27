Stephan Lichtsteiner è il nuovo allenatore del Basilea. Nella tarda serata di ieri è arrivata l'ufficialità: l'ex difensore della Juventus, alla prima esperienza da allenatore su una panchina di massima divisione, ha firmato un contratto fino all'estate del 2029. Una scommessa, da parte del Basilea, ritenuta evidentemente necessaria dopo che la dirigenza non è rimasta soddisfatta dai risultati raggiunti con Ludovic Magnin, sia in campionato che in Europa League.
Ufficiale
Il Basilea esonera Magnin, arriva l’ex Juve Lichtsteiner: è la sua prima panchina in massima serie
