La squadra britannica dovrà pagare spese legali e danni al Nantes senza ricevere risarcimento dopo che la sua richiesta di 104 milioni per Emiliano Sala è stata bocciata.

Vincenzo Di Chio 30 marzo 2026 (modifica il 30 marzo 2026 | 18:16)

La tragica morte di Emiliano Sala continua a lasciare un segno profondo nel mondo del calcio, non solo sul piano emotivo ma anche su quello legale. A distanza di quasi sette anni dall'incidente aereo nel Canale della Manicache costò la vita all'attaccante argentino e al pilota David Ibbotson, la battaglia giudiziaria tra il Cardiff e il Nantes ha conosciuto un nuovo capitolo decisivo.

Il Club gallese aveva avanzato una richiesta di risarcimento da 104 milioni di sterline, sostenendo di aver subito gravi danni economici e sportivi in seguito alla perdita del giocatore. Emiliano Sala, infatti, era in viaggio verso il Galles per completare il suo trasferimento in Premier League dal Nantes per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

La decisione del tribunale sul caso di Emiliano Sala — Tuttavia, un tribunale francese ha respinto la domanda della squadra gallese, ribaltando le aspettative della società e imponendo anche il pagamento di una consistente somma di denaro al Nantes. Lo stesso tribunale si è pronunciato contro il Cardiff, stabilendo che il Club non ha subito danni d'immagine tali da giustificare il maxi risarcimento. Non solo: i giudici hanno ordinato alla società gallese di versare circa 400.000 sterline tra spese legali e danni morali ai francesi.

Secondo quanto racconto dalla BBC (emittente radiotelevisiva del Regno Unito), il Cardiff non ha ancora preso una decisione definitiva sull'eventuale ricorso contro la sentenza, ma sarà comunque obbligato a pagare immediatamente quanto stabilito dalla corte.

Lo scontro tra le due società dura da oramai anni e ruota anche attorno al ruolo dell'agente Willie Mckay, che aveva organizzato il fatale volo. Il Cardiff ha sempre sostenuto che agisse per conto del Nantes, accusa respinta dal club francese, che ha invece riconosciuto un coinvolgimento solo del figlio Mark nella trattativa.

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Il comunicato del Cardiff — Va ricordato che in precedenza il Tribunale Arbitrale dello Sport aveva già imposto alla squadra gallese il pagamento della prima rata da 5,3 milioni di sterline relative al trasferimento di Sala. In un comunicato diffuso alla vigilia della prima udienza a Nantes, il club ha dichiarato:

"Questa tragedia, iniziata quasi sette anni fa, è costata la vita a Emiliano Sala. L'udienza rappresenta un ulteriore passo verso la scoperta della verità e una maggiore assunzione di responsabilità nel calcio. Questo caso non riguarda il danneggiare il calcio: riguarda la tutela della sua integrità. Si tratta di garantire standard più elevati nel nostro sport, specialmente per quanto riguarda i trasferimenti. Perchè Emiliano meritava di meglio, perchè il calcio merita di meglio."

Parole che evidenziano come, nonostante la sentenza, il caso Sala resti una ferita aperta per tutto il calcio europeo.