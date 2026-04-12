La cessione estiva sembra non essere stata accolta positivamente dall'ex capitano della squadra di Marsiglia: tuttavia, sotto la saggia guida di Franck Haise sta ritrovando forma e sorriso

Pietro Rusconi Redattore 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 17:48)

L'Olympique Marsiglia ha visto svanire il suo ambizioso progetto in meno di un anno e mezzo. Ciò che veniva immaginato e sognato nell'estate 2024, ora non esiste più. Longoria, Benatia e De Zerbi hanno fatto le valigie e di riportare l'OM ai vertici del calcio francese ed europeo non se ne parla più. Tuttavia, c'è anche chi non era considerato una parte fondamentale della nuova progettualità marsigliese. Valentin Rongier ha giocato con gli olimpionici per sei anni, riuscendo anche vestire la fascia da capitano per 3 stagioni (2021-2024). Dopo un anno altalenante sotto la guida di De Zerbi, il calciatore ha dovuto lasciare la città della Provenza. Se ad inizio stagione il passaggio allo Stade Rennes sembrava un downgrade rilevante per un giocatore della sua qualità, adesso le cose sembrano complicarsi un po' con il pessimo rendimento di Habib Beye e quello strepitoso di Franck Haise.

Valentin Rongier e la delusione per la cessione — Lo Stade Rennes (mollato proprio da Beye per accasarsi all'OM) ha collezionato 5 vittorie in 7 match (1 sconfitta e 1 pareggio) dall'arrivo del tecnico ex Nizza. In queste partite Valentin Rongier ha avuto un ruolo chiave dimostrato dalle ottime prestazioni condite da 3 assist, di cui uno nella vittoria di ieri sera per 2-1 contro l'Angers. Tuttavia, il centrocampista non nasconde la frustrazione del trasferimento estivo.

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A Le Média Carré, l'ex capitano dell'OM ha espresso tutta la sua frustrazione nel comportamento del Marsiglia verso di lui: "Si può parlare di mancanza di rispetto ovviamente. Dal momento in cui per 6 anni hai sempre dato tutto, senza mai dire qualcosa di sbagliato, rappresentando i valori del club e messo la faccia nei momenti bui... Certo è il mio lavoro ma mi sarebbe piaciuto un altro tipo di addio, invece non ho più avuto notizie da un giorno all'altro".

Inoltre Valentin Rongier ha aggiunto: "Sono rimasto deluso e triste, sinceramente avrei meritato qualcosa di meglio. È un mondo spietato, rischi di perdere il controllo in un attimo".